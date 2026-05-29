Incendio nella notte a Vallebona: distrutto un magazzino per il ricovero attrezzi, fiamme anche sul tetto di un casolare (Foto)

Attimi di paura nella notte a Vallebona, dove un incendio ha completamente distrutto un magazzino adibito al ricovero di attrezzi agricoli. Le fiamme sono divampate poco prima dell’una e, nel giro di pochi minuti, hanno coinvolto anche il tetto di un casolare situato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Il lavoro delle squadre è proseguito per oltre un’ora e mezza, fino a quando l’incendio è stato definitivamente domato intorno alle 2.30.

Il rogo ha causato ingenti danni alla struttura utilizzata come deposito attrezzi, completamente devastata dalle fiamme. Danneggiata anche una porzione della copertura del casolare vicino, raggiunta dal fuoco probabilmente a causa del forte calore sprigionato dall’incendio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo.