Abbagliata dal sole si schianta contro un autocarro al Rondò Garibaldi: giovane scooterista in ospedale

Sarebbe stata abbagliata dal sole per alcuni istanti, perdendo completamente la visuale della strada, la giovane scooterista rimasta ferita questa mattina in un violento incidente avvenuto al Rondò Garibaldi, mentre stava scendendo da via Volta. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe perso il controllo dello scooter andando ad impattare violentemente contro lo spigolo di un autocarro fermo sul bordo della carreggiata. “Per qualche istante non avrebbe visto più nulla”, raccontano alcuni presenti sotto shock per quanto accaduto.

Violento l’urto, tanto che lo scooter è rimasto incastrato contro lo spigolo del cassone del furgone. La giovane ha invece colpito il volto contro il mezzo in sosta, riportando ferite importanti e perdendo molto sangue sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari che hanno trasportato la ragazza d’urgenza in ospedale per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale, incaricata dei rilievi e dell’accertamento della dinamica dell’incidente.

A causa della grande quantità di sangue presente sulla carreggiata si è reso necessario l’intervento di una ditta specializzata per la pulizia dell’asfalto. Anche lo scooter incidentato è stato successivamente rimosso con l’ausilio di un furgoncino.