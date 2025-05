Sanremo: aumento del capitale sociale di Amaie Energia, il Comune conferisce immobili alla partecipata per sei milioni

L’Amministrazione comunale di Sanremo conferirà alla società partecipata Amaie Energia, una serie di immobili comunali per l’aumento del capitale sociale. L’importo complessivo del valore per gli immobili è di 6 milioni di euro.

In particolare palazzo Bellevue cederà alla partecipata ‘Villa Guardiole’, ovvero una serie di fabbricati e terreni in comproprietà con l’Istituto Regionale di Floricoltura per un totale di due milioni di euro. Ma anche un’area di zona San Pietro e Valle Armea, tra cui terreni, strade, pertinenze e la nuda proprietà del fabbricato occupato da Otcar per un valore di 200mila euro. Una porzione del piano terra per 8.000 metri quadri del Mercato dei Fiori di Valle Armea (valore tre milioni); un alloggio in via Visitazione 8 per un valore di 200mila euro e un altro di piazza Cassini 12 per 600mila euro.