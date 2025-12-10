Riforma Sanitaria della Liguria: il PD Sanremese denuncia il rischio per il Ponente e attacca il centrodestra locale

È stata appena approvata la riforma del sistema pubblico sanitario della Regione Liguria voluta dal Presidente Marco Bucci e dalla sua giunta.

Nella tappa sanremese del “Tour sanità Liguria” della settima scorsa organizzata dall’intero gruppo di opposizione consiliare in regione, il Partito Democratico sanremese si è schierato contro questa riforma che, con la centralizzazione dei servizi e l’indebolimento del ruolo dei territori, allontana la sanità dai cittadini e può ridurre drasticamente la capacità del nostro territorio di tutelare i propri servizi rappresentando un rischio gravissimo per il Ponente e in particolare per Sanremo. Una riforma frettolosa che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio prossimo, ma che al momento appare solo una scatola piena di discutibili intenzioni, senza i dettagli della loro realizzazione.

Ma ciò che lascia sconcertati è constatare che mentre il Presidente Bucci e il sindaco di Imperia Scajola spingono per un modello che toglie autonomia e servizi al Ponente, chi dovrebbe dire e fare qualcosa a tutela di questo territorio e di Sanremo, come il senatore di Sanremo Gianni Berrino, non si esprime sulla questione, ma rimane in silenzio proprio nel momento in cui servirebbero fermezza e chiarezza.

Ancora più grave è il comportamento di Fratelli d’Italia che in provincia ha espresso voto favorevole alla riforma nel Consiglio delle Autonomie Locali, non attraverso il suo rappresentante ufficiale, il sindaco di Molini di Triora, ma tramite un suo delegato, permettendo a chi guida il partito di non esporsi direttamente nel momento in cui sostiene una scelta che penalizza Sanremo e tutto il Ponente. Un atteggiamento pienamente allineato al disegno politico sostenuto da Scajola, orientato verso un modello centralizzato che riduce il ruolo dei territori.

La responsabilità politica di sostenere un riforma che penalizza il proprio territorio è chiara e non può essere nascosta dietro deleghe o posizioni ambigue. Il Partito Democratico di Sanremo continuerà a fare ciò che altri non hanno avuto il coraggio di fare: difendere questo territorio, difendere i suoi servizi, difendere i suoi cittadini.

La sanità deve restare vicino alle persone, non diventare un apparato centralizzato e distante. Sanremo, e tutto il Ponente, non possono essere lasciati soli.