Bordighera, gazebo di Forza Italia e revoca di deleghe a Baldassarre. Rossetto (FI): "La situazione apre un tema politico"

"Sicuramente questa situazione apre un tema politico" - dice il coordinatore cittadino di Forza Italia Giacomo Rossetto in merito al caso del gazebo di Forza Italia a Bordighera e della conseguenza richiesta del sindaco Vittorio Ingenito di revoca delle deleghe all'assessore Marzia Baldassarre.

"La maggior parte delle notizie le ho apprese dagli organi di stampa, non sono stato contattato da nessun altro" - afferma Rossetto - "Dal mio punto di vista, la situazione ci ha colti impreparati perché la reazione del sindaco ci ha stupito, soprattutto riguardo alla richiesta di revoca delle deleghe all'assessore Baldassarre".

"Da parte mia c'è la massima fiducia nell'operato di Zagni, in quanto mio vice, e dell'assessore Baldassarre" - dichiara Rossetto - "Parleremo anche con le altre forze politiche che sono nostre alleate per l'amministrazione della città. Si aprirà un tavolo politico nei prossimi giorni e faremo quello che è necessario, sempre e comunque, nel rispetto delle regole per il bene dei cittadini e in primis della città".