Bordighera: assessore fa montare il gazebo di Forza Italia agli operai del comune, Ingenito "Ora le verifiche della Municipale"

A conclusione di un’accurata attività di valutazione della corrispondenza tra gli Uffici del Comune di Bordighera, è emerso senza alcun ragionevole dubbio che l’Assessore Marzia Baldassarre ha ordinato all’Ufficio Manutenzione di montare il gazebo di Forza Italia il giorno 25 ottobre 2025.

“Ritengo doveroso intervenire pubblicamente – evidenzia il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito - per chiarire questo episodio che, già reso noto a mezzo stampa, potrebbe aver creato dubbi sul corretto agire di questa Amministrazione. Se un’incomprensione può essere giustificata, ciò che è avvenuto successivamente ha evidenziato molteplici contraddizioni. Nella corrispondenza inviata al Comando di Polizia Locale da uno dei responsabili di Forza Italia, si parla dell’avvenuto pagamento di somme a terzi per il lavoro svolto per il montaggio del gazebo dello stesso partito. Dal momento che il Comune di Bordighera non ha ricevuto nulla, il Comando di Polizia Locale effettuerà tutte le verifiche per chiarire questi episodi successivi, mentre personalmente mi aspetto che l’Assessore Baldassarre provveda al pagamento delle somme dovute per le ore di straordinario del personale comunale. Non intendo prendere al momento alcun provvedimento nei confronti dell’Assessore Baldassarre, in quanto ritengo corretto e mi auguro che ogni valutazione politica in ordine all’operato dell’Assessore Baldassarre sia rimessa al Consiglio Provinciale di Forza Italia, nel quale ripongo massima fiducia”.

Già in passato e per più occasioni il Sindaco di Bordighera si è distinto per l’intransigenza con cui ha sempre garantito la trasparenza dell’operato della sua Amministrazione, così come per la fortissima convinzione con cui ha sempre tutelato l’attività degli Uffici e dei dipendenti comunali. Questo senza timore di esporsi in prima persona.