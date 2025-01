Sanremo: cresce la richiesta di spazi per il Festival, il Comune ritocca le tariffe per Palazzo Roverizio e Il Melograno

Sanremo presa letteralmente d’assalto per il Festival. Introvabili posti letto per soggiornare nel corso della kermesse canora, qualsiasi luogo è buono per proporre brand a livello nazionale e non solo. Tanti imprenditori affittano i luoghi delle proprie rivendite, sia in centro che in periferia, a prezzi particolarmente elevati, con una richiesta continua che arriva da ogni parte d’Italia.

In queste ultime settimane, tra l’altro, sono arrivate diverse richieste per l’utilizzo delle sale comunali di Palazzo Roverizio e Il Melograno, per lo svolgimento di attività canore o affini, durante il periodo del Festival. Vista la notevole risonanza di cui gli eventi svolti durante il Festival possono usufruire, palazzo Bellevue ha deciso nuove tariffe per l’utilizzo delle sale comunali, anche in considerazione dei valori OMI dell’agenzia delle entrate applicati per spazi destinati ad attività commerciali in zona centrale.

Le tariffe giornaliere, per chi vorrà organizzare appuntamenti di vario genere, sono stati così decisi: Palazzo Roverizio (disponibilità di 90 posti) a 380 euro al giorno; Il Melograno (disponibilità di 70 posti) a 300 euro al giorno.