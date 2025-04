Venerdì Santo, Via Crucis dalla chiesa di San Rocco alla stazione di Vallecrosia (Foto)

Via Crucis dalla chiesa di San Rocco alla stazione di Vallecrosia. La comunità parrocchiale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, il gruppo alpini, il gruppo scouts di Genova, Torino e Milano si riuniranno Venerdì Santo, il 18 aprile, alle 20.45 per partecipare insieme al rito con cui si ricostruisce e commemora il doloroso percorso di Gesù verso la crocifissione. In caso di pioggia la via Crucis sarà celebrata nella chiesa parrocchiale.

Altri momenti di ritrovo e di preghiera verranno, inoltre, organizzati dalla parrocchia di San Rocco nella Settimana Santa in preparazione della Pasqua. "Sono previsti tanti momenti di preghiera, durante la Settimana Santa, in preparazione della Pasqua" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Mercoledì santo alle 20.45 vi saranno le confessioni. Diversi sacerdoti disponibili per il sacramento della riconciliazione. Giovedì, venerdì e sabato santo alle 8 sono previsti ufficio di letture e lodi mattutine".

"Giovedì santo alle 20.30 vi sarà la santa messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi. Venerdì santo alle 18 si terrà la liturgia della Passione di Gesù mentre alle 20.49 la via Crucis solenne" - dice don Rito - "Sabato santo alle 21 è prevista la solenne veglia pasquale con benedizione del fuoco, benedizione dell'acqua lustrale e rinnovo delle promesse battesimali. Infine, nella domenica di Pasqua le celebrazioni seguiranno gli orari della domenica".