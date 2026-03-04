È ripresa oggi a pieno ritmo e con grande soddisfazione da parte degli utenti l’erogazione dell’impianto GPL del distributore IP di Taggia (uscita Autostrada A10). L'impianto era stato chiuso per un certo periodo al fine di poter realizzare i previsti lavori di ampliamento dello stoccaggio.
Il distributore IP di Taggia svincolo autostradale A10 fa parte della rete di stazioni di servizio di proprietà di Centro Petroli Impianti, presente capillarmente in provincia di Imperia.
Attualità | 04 marzo 2026, 12:58
Il distributore IP di Taggia torna operativo: riparte l’erogazione del GPL dopo i lavori
La stazione, parte della rete Centro Petroli Impianti, ha riaperto dopo l’intervento di potenziamento dell’area di stoccaggio
