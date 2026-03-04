 / Attualità

Attualità | 04 marzo 2026, 13:38

Sanremo, lezioni speciali al Liceo Cassini con la prof.ssa Lucinda Buja: da Dante a Calvino e Ginzburg

Tre incontri di alto profilo letterario hanno coinvolto le classi del liceo in un percorso tra narrativa contemporanea e Divina Commedia, grazie alla collaborazione con la docente Francesca Rotta Gentile

Il Liceo Cassini ha avuto l’onore di ospitare tre intense lezioni tenute dalla prof.ssa Lucinda Buja, già storica docente dell’Istituto e del DAMS dell’Università di Genova, in collaborazione con la docente di lettere del Cassini Francesca Rotta Gentile.

Le classi 1ª F e 2ª R hanno partecipato a due coinvolgenti lectiones dedicate a Italo Calvino, con i racconti di "Ultimo viene il corvo" , e a Natalia Ginzburg, attraverso il romanzo "Lessico famigliare". Gli studenti hanno approfondito temi, stile e significato delle opere, vivendo un prezioso momento di confronto e crescita culturale.

Il 3 marzo è stata invece la volta della classe 3ª D, protagonista di una lezione dedicata ai canti XXVI e XXVII dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Un percorso affascinante tra Ulisse e il “folle volo”, simbolo di tracotanza e desiderio di conoscenza, e la figura di Guido da Montefeltro, emblema della colpa dell’inganno e della responsabilità della parola. È stato inoltre ricordato come Dante, non conoscendo il greco, abbia attinto soprattutto a fonti latine e arabe per costruire il proprio immaginario poetico.

Tre appuntamenti di alto profilo culturale che confermano il valore della collaborazione tra docenti e l’importanza di rendere la letteratura un’esperienza viva, fatta di incontro, ascolto e scoperta condivisa.

