Sanremo, lezioni speciali al Liceo Cassini con la prof.ssa Lucinda Buja: da Dante a Calvino e Ginzburg

Il Liceo Cassini ha avuto l’onore di ospitare tre intense lezioni tenute dalla prof.ssa Lucinda Buja, già storica docente dell’Istituto e del DAMS dell’Università di Genova, in collaborazione con la docente di lettere del Cassini Francesca Rotta Gentile.

Le classi 1ª F e 2ª R hanno partecipato a due coinvolgenti lectiones dedicate a Italo Calvino, con i racconti di "Ultimo viene il corvo" , e a Natalia Ginzburg, attraverso il romanzo "Lessico famigliare". Gli studenti hanno approfondito temi, stile e significato delle opere, vivendo un prezioso momento di confronto e crescita culturale.

Il 3 marzo è stata invece la volta della classe 3ª D, protagonista di una lezione dedicata ai canti XXVI e XXVII dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Un percorso affascinante tra Ulisse e il “folle volo”, simbolo di tracotanza e desiderio di conoscenza, e la figura di Guido da Montefeltro, emblema della colpa dell’inganno e della responsabilità della parola. È stato inoltre ricordato come Dante, non conoscendo il greco, abbia attinto soprattutto a fonti latine e arabe per costruire il proprio immaginario poetico.

Tre appuntamenti di alto profilo culturale che confermano il valore della collaborazione tra docenti e l’importanza di rendere la letteratura un’esperienza viva, fatta di incontro, ascolto e scoperta condivisa.