“Fare impresa”, al via il corso gratuito della Camera di Commercio per chi vuole avviare un’attività

“Fare impresa, guida pratica all’avvio” è il titolo del corso formativo promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, nell’ambito del progetto Network CreaImpresa.

Le lezioni, che si svolgeranno nella sede camerale (via Tommaso Schiva 29), inizieranno il 5 marzo e saranno tenute da professionisti ed esperti di settore provenienti dalle associazioni di categoria: spiegheranno in modo concreto gli elementi principali da considerare nel momento in cui si decide di avviare un’attività in proprio. La partecipazione è gratuita ed è ancora possibile iscriversi: https://luma.com/CreaImpresa_IM_Marzo26

Il percorso prevede incontri di 2 ore circa così articolati: 1 incontro di inquadramento generale; 4 incontri tematici di approfondimento; 2 incontri dedicati a tipologie specifiche d’impresa. Si possono frequentare anche singoli moduli per cui sarà rilasciato un attestato di frequenza se richiesto. Coloro che, invece, seguiranno il percorso (almeno 4 moduli) potranno usufruire, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, di un voucher per una consulenza gratuita di tipo specialistico, one-to-one, con gli esperti di una delle associazioni di categoria aderenti al progetto e partecipare al bando della Camera di Commercio per i contributi della creazione di impresa.

“La prima edizione, del 2025, ha registrato grande interesse per l’approccio pratico agli argomenti”, sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino. “L’intento -aggiunge - è proprio quello di fornire ai partecipanti un inquadramento concreto su opportunità e problematiche connesse all’auto-imprenditorialità: dalla pianificazione di costi, ricavi, investimenti alla scelta della forma giuridica giusta e del regime fiscale più vantaggioso, dalle strategie di marketing ai contributi disponibili. Il percorso formativo – ricorda Casarino – è gratuito ed è rivolto a chi sta per avviare un’attività nonché a coloro che la abbiano da poco avviata”.

Informazioni: Servizio “Informazione economica e Orientamento al lavoro”, rivlig.camcom.gov.it