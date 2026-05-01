Trasferita a Genova la centrale 118 di Imperia, Tomatis (Cgil): "Riforma fallimentare che va a penalizzare i cittadini" (Video)

"Prevediamo che la riforma sia fallimentare su tutti i punti di vista e vada a penalizzare i cittadini per quanto riguarda la salute" - dice Tiziano Tomatis, segretario generale Cgil Imperia, commentando il trasferimento della centrale operativa del 118 di Imperia a Genova in occasione della giornata di riflessione "Lavoro dignitoso" organizzata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Imperia a Camporosso per la Festa dei Lavoratori.

"E' una delle aggravanti che capitano nella nostra provincia con una riforma che peggiora ulteriormente la situazione sanitaria pubblica di questo territorio già maltrattata e mal vezzata" - mette in evidenza Tomatis.

"Un accentramento di funzioni importantissime che sono quelle di emergenza trasferite tutte su Genova non considerando il territorio complicato di questa regione che rende poi difficile l'intervento in seguito alla tempistica" - sottolinea Tomatis.