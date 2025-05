Molini di Triora, domato l’incendio in via Case Soprane: al via le operazioni di bonifica (Foto)

Sono iniziate le operazioni di bonifica e minuto spegnimento a Molini di Triora, dove questa mattina un’abitazione situata in via Case Soprane — in cima al paese, all’altezza del cimitero — è stata completamente avvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, intervenuti con quattro squadre, sono riusciti a domare l’incendio che aveva già interessato tutta la casa.

All’interno si trovava il proprietario, un uomo classe 1958, che ha tentato di spegnere il rogo prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato evacuato e affidato alle cure del 118 per una lieve intossicazione da fumo, ma non risulta in gravi condizioni.

L’origine dell’incendio — partito dalla cucina — è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno svolgendo le verifiche necessarie per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Fortunatamente la casa, dichiarata ora inagibile, si trova in una zona isolata e non ci sono altre abitazioni nelle immediate vicinanze. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le fiamme non si sono propagate oltre.