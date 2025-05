Molini di Triora, incendio in abitazione in via Case Soprane: evacuata una persona, sul posto vigili del fuoco e ambulanza

Attimi di grande paura questa mattina a Molini di Triora, dove un incendio ha coinvolto un’intera abitazione privata situata in via Case Soprane, nella parte alta del paese, in prossimità del cimitero.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina, propagandosi rapidamente al resto della casa. All’interno si trovava un uomo, classe 1958, che è stato evacuato in tempo e preso in carico dal personale sanitario per controlli precauzionali: fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il rogo ha coinvolto gran parte dell’edificio, rendendolo inagibile. Sul posto sono intervenute ben quattro squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che effettueranno i rilievi per chiarire l’origine dell’incendio, ancora sconosciuta.

Per fortuna, la casa si trova in una zona isolata, senza altre abitazioni nelle immediate vicinanze: questo ha permesso di circoscrivere l’intervento ed evitare conseguenze più gravi. La situazione, al momento, è sotto controllo.

(Notizia in aggiornamento)