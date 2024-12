Sanremo, conto alla rovescia per il Capodanno: il palco a Pian di Nave prende forma (Foto)

Mentre al Casinò di Sanremo andava in scena l’atteso appuntamento di "Sarà Sanremo" con Carlo Conti e Alessandro Cattelan, a pochi passi di distanza, a Pian di Nave, proseguivano i lavori per il concertone di Capodanno, pronto a salutare il 2024 con una grande festa musicale.

Il palco, che accoglierà artisti del calibro di Dargen D'Amico, Serena Brancale e Chiara Galiazzo, ha già preso forma. Lo scheletro della struttura è stato montato, segnando un passo importante verso l’allestimento definitivo. Nei prossimi giorni, tecnici e organizzatori saranno impegnati nell’ultimazione dei dettagli tecnici e scenografici per garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione sanremese.

Come detto, la ciliegina sulla torta del concertone è Dargen D'Amico, cantautore e producer di grande talento, che ha conquistato il pubblico italiano con successi come Dove si balla. La sua presenza sul palco rappresenta il momento clou di uno show che si preannuncia unico.

Alla conduzione dell'evento ci saranno Ginevra Lamborghini e Francesca Manzini, una coppia inedita ma promettente. La Lamborghini, già nota per la sua carriera musicale e televisiva, si affiancherà a Manzini, attrice, imitatrice e conduttrice di talento. Insieme guideranno uno spettacolo definito "quasi televisivo" per la qualità e varietà degli artisti che si alterneranno sul palco.

Tra i protagonisti della serata, oltre alle già citate Serena Brancale e Chiara Galiazzo, due voci femminili di grande spessore, ci saranno Cecille e Giulia Molino, che arricchiranno il programma con performance emozionanti. Completa il cast Daniele Cabras, noto influencer e conduttore del Prima Festival dello scorso febbraio, che porterà sul palco la sua energia e il suo stile inconfondibile.

Lo spettacolo, che avrà luogo nella suggestiva cornice di Sanremo, non sarà solo un semplice concerto ma un’esperienza a 360 gradi, capace di coniugare musica, intrattenimento e grande atmosfera. Per gli amanti della musica e per chi vorrà iniziare il 2025 con un evento di livello, il concertone di Sanremo rappresenta un appuntamento imperdibile.