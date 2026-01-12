Ventimiglia, al via i lavori alle gallerie Dogana e Balzi Rossi: chiusa la SS1 Aurelia da Latte al confine (Foto e video)

Cambia la viabilità a Ventimiglia. E' stata chiusa oggi la strada statale 1 Aurelia, in entrambe le direzioni di marcia, dal bivio di Latte al confine di Stato di Ponte San Ludovico, per consentire l’avvio dei lavori di risanamento delle gallerie “Dogana” e “Balzi Rossi” a cura di Anas.

L'unico modo per poter raggiungere la Francia, oltre all'autostrada, è, dunque, la SS1 Aurelia in direzione Ponte San Luigi. "Al momento non si registra traffico, solo qualche rallentamento ma la viabilità è scorrevole" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, che si è recato a Ponte San Luigi, insieme al sindaco Flavio Di Muro, per accertarsi personalmente della situazione - "I francesi stanno mantenendo l'impegno preso: i semafori sono stati spenti. La situazione è meglio del previsto, bisognerà vedere come sarà questa sera nell'orario del rientro ma sono molto soddisfatto".

Il tratto dal bivio di Latte al confine di Stato di Ponte San Ludovico sarà, al momento, percorribile solo dai residenti autorizzati. Scatta, inoltre, il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore alle 7,5 tonnellate lungo la SS1 Aurelia “alta”, dalla rotatoria di Latte al confine di Stato di Ponte San Luigi, pertanto, hanno direzione obbligatoria sull’autostrada A10-E80.