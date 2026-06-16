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Cronaca | 16 giugno 2026, 07:11

Sanremo, rifiuti abbandonati alla Foce: sacchetti accanto ai cassonetti e gabbiani in azione

Nonostante il piano avviato da Comune e Amaie Energia per una città più pulita, continuano le segnalazioni dei cittadini sulle situazioni di degrado urbano

Il Comune di Sanremo ed Amaie Energia varano il piano per rendere la città più pulita, in particolare nel periodo estivo ma, purtroppo, nel frattempo sono sempre moltissime le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, in relazione alle ‘brutture’ che si registrano nella città dei fiori.

L’ultima è di ieri sera e riguarda la zona della Foce, in corso Matuzia. Dalle immagini si vede come alcuni incivili hanno gettato dei sacchetti dell’immondizia vicino ad un cassonetto per il conferimento cittadino. Gli animali, i gabbiani in primis, hanno fatto il resto.

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