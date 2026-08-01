Bilico con piante da giardino sbaglia strada e urta un'auto in sosta: danni ingenti in via Lamarmora

Un grosso autoarticolato carico di piante da giardino è rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente in via Lamarmora, a Sanremo, dopo essere uscito dallo svincolo dell'Aurelia Bis di San Martino. Il mezzo pesante, condotto da un autista romeno e immatricolato in Olanda, ha percorso la strada fino all'intersezione con via della Repubblica, dove il conducente si è accorto della presenza del divieto di transito per gli autocarri. A quel punto, per evitare di proseguire oltre il tratto vietato, ha deciso di effettuare una manovra per tornare indietro.

Nel corso della manovra, però, il bilico ha urtato violentemente un'autovettura parcheggiata lungo la strada. L'impatto è stato particolarmente forte e ha spostato la vettura, sbalzandola fin quasi al centro della carreggiata. L'auto ha riportato danni molto pesanti soprattutto nella parte posteriore, completamente devastata nell'urto, con il lunotto posteriore andato distrutto. Le condizioni del veicolo hanno reso necessario l'intervento di un carro attrezzi per la sua rimozione. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto e la presenza del mezzo pesante, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Sanremo, impegnata nei rilievi dell'incidente e nell'identificazione del conducente del mezzo pesante. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, verificando anche le responsabilità connesse alla manovra effettuata dal camionista. Per consentire agli operatori di lavorare senza rischi e, allo stesso tempo, evitare che il grosso autoarticolato bloccasse completamente la circolazione, il bilico è stato fatto spostare dagli stessi agenti.

L'autista si è immediatamente messo a disposizione della Polizia Locale, fornendo tutte le informazioni necessarie per gli accertamenti del caso e per consentire l'avvio delle procedure relative al risarcimento dei danni provocati all'auto in sosta. Al termine dei rilievi, la situazione è stata riportata alla normalità. Restano ingenti i danni riportati dall'autovettura, mentre l'episodio riporta l'attenzione sulla necessità, per i mezzi pesanti, di prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai divieti presenti lungo i percorsi cittadini.