Furto nella notte in via Padre Semeria a Sanremo: ladri entrano in casa con la famiglia presente, rubati gioielli e denaro (Foto)

Furto nella notte in un'abitazione di via Padre Semeria, a Sanremo, nel primo tratto della strada arrivando da corso Matuzia. I ladri sono riusciti a entrare in casa mentre all'interno si trovava una famiglia, arrivata in città per trascorrere una breve vacanza. A dare l'allarme sono stati i presenti, con l'intervento dei Carabinieri, che hanno raggiunto l'abitazione e avviato immediatamente i primi accertamenti. Secondo quanto ricostruito nelle fasi iniziali dell'indagine, i malviventi sarebbero entrati attraverso una finestra sul retro, lasciata aperta.

I militari hanno effettuato un accurato sopralluogo all'interno dell'abitazione, raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e cercando di ricostruire la dinamica del furto. Al momento sono ancora in corso le verifiche per stabilire con precisione cosa sia stato portato via e quale sia l'entità complessiva del bottino. Tra gli oggetti sottratti ci sarebbero gioielli, orologi e denaro, oltre a numerosi ricordi di famiglia ai quali i proprietari attribuivano un particolare valore. Gli accertamenti dovranno ora consentire di ricostruire anche le modalità con cui i ladri hanno agito.

Particolarmente delicata la circostanza che il furto sia avvenuto con la famiglia presente nell'abitazione. I ladri sarebbero riusciti a introdursi nell'edificio senza essere immediatamente scoperti, approfittando della finestra lasciata aperta sul retro. Gli investigatori stanno valutando ogni elemento raccolto durante il sopralluogo, comprese le informazioni fornite dai proprietari. L'obiettivo è ricostruire con la maggiore precisione possibile la sequenza degli eventi e individuare eventuali elementi che possano aiutare a risalire agli autori del colpo.

Terminata la prima fase degli accertamenti sul posto, i Carabinieri sono rientrati in caserma per formalizzare le testimonianze raccolte e dare avvio alle successive attività investigative. Parallelamente, i militari stanno ascoltando anche alcuni residenti della zona, nel tentativo di acquisire ulteriori informazioni utili. Gli investigatori stanno quindi cercando eventuali elementi che possano contribuire a chiarire quanto accaduto nella notte e a individuare i responsabili. Proseguono dunque le indagini, mentre resta ancora da quantificare con precisione il valore complessivo di quanto sottratto.