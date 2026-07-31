Sanremo, via Lamarmora ancora invasa dai liquami: nuova perdita fognaria lunga oltre cento metri, residenti esasperati

Non sembra trovare pace via Lamarmora a Sanremo. A poche settimane dalla consistente perdita di liquami che aveva interessato la zona e che era stata successivamente riparata, una nuova fuoriuscita di fogna sta creando notevoli disagi ai residenti. Da circa una settimana, infatti, una lunga scia di liquami, estesa per oltre cento metri, attraversa la carreggiata, alimentando nuovamente preoccupazioni per le condizioni igienico-sanitarie e per la sicurezza di chi percorre quotidianamente la via.

Secondo quanto segnalato dagli abitanti della zona, la perdita avrebbe origine in prossimità dei magazzini comunali della Viabilità e proseguirebbe lungo tutta via Lamarmora, fino a raggiungere quasi la base logistica di San Martino. Oltre al forte odore che si sprigiona soprattutto nelle ore più calde della giornata, il problema riguarda anche la sicurezza della circolazione, poiché il fondo stradale è diventato particolarmente scivoloso a causa dei liquami che continuano a defluire lungo la carreggiata. I residenti raccontano di aver già effettuato ripetute segnalazioni agli enti competenti, senza però aver riscontrato, almeno finora, l'avvio di alcun intervento di riparazione. "Il problema è sotto gli occhi di tutti e ogni giorno la situazione sembra peggiorare. Il cattivo odore è insopportabile e la strada è diventata pericolosa sia per le auto sia per chi si sposta a piedi", riferiscono alcuni cittadini, che chiedono una soluzione definitiva dopo l'ennesimo episodio verificatosi nello stesso tratto di strada.

Una situazione che, secondo chi vive nel quartiere, rischia di allungare ulteriormente i tempi per individuare le cause della perdita e procedere con i necessari lavori di ripristino. Nel frattempo, però, il disagio resta. La nuova perdita rappresenta l'ennesima criticità che interessa via Lamarmora dopo quella delle scorse settimane e alimenta il malcontento dei residenti, che chiedono un intervento rapido e risolutivo per eliminare definitivamente una problematica che continua a ripresentarsi e che incide sulla vivibilità dell'intera zona.