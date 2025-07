Taggia, scontro politico sull’urbanistica: interrogazione di Cascino dopo il botta e risposta con Cane

Gabriele Cascino non ha perso tempo. Dopo lo scontro acceso con l’assessore Laura Cane durante l’ultimo consiglio comunale, il consigliere del gruppo “Progettiamo il Futuro” ha presentato un’interrogazione formale per chiedere chiarimenti sull’approvazione o l’adozione di un nuovo piano urbanistico comunale. Il tema approda così ufficialmente in aula, come secondo punto all’ordine del giorno della seduta di questa sera a Taggia.

L’intervento arriva a stretto giro di posta rispetto alla polemica andata in scena nell'ultima seduta, quando una mozione sulla salvaguardia urbanistica aveva acceso la miccia tra Cane e Cascino, culminata in un botta e risposta infuocato e nel successivo annuncio del consigliere di minoranza: “Presenterò un’interrogazione su questo punto”. Detto, fatto.

Il consiglio comunale si riunirà alle 19.30 con una scaletta densa. Oltre all’interrogazione di Cascino, si discuterà anche una mozione del gruppo “Progetto Comune” sull’adozione di un piano regolatore del verde, la ratifica delle ultime variazioni di bilancio, la gestione del centro natatorio comunale e la nomina del nuovo revisore unico dei conti per il triennio 2025-2028. Ma è chiaro che gli occhi saranno puntati soprattutto sul fronte urbanistica, con la curiosità di capire se il confronto tra maggioranza e opposizione si limiterà a un dibattito tecnico o se torneranno le scintille.