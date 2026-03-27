 / Politica

Politica | 27 marzo 2026, 07:11

Bordighera, Libertà è Democrazia sostiene la candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci (Foto)

"La scelta nasce da una piena condivisione di valori, idee e visione politica per il rilancio della città", dice Terranova

Massimiliano Iacobucci, ormai è ufficiale, si candiderà a sindaco di Bordighera. Una decisione che, nel mondo politico, viene sostenuta pienamente da Libertà è Democrazia in vista delle prossime elezioni amministrative previste a maggio.

Il partito annuncia, infatti, ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci. "La scelta nasce da una piena condivisione di valori, idee e visione politica per il rilancio di Bordighera" - dice il responsabile provinciale del movimento Alessandro Terranova - "Democrazia è Libertà riconosce in Iacobucci una figura capace di rappresentare con coerenza e determinazione l’area del centrodestra, interpretando al meglio le istanze di rinnovamento, crescita e buon governo della città".

"Iacobucci incarna un punto di riferimento per tutta l’area valoriale alternativa alla sinistra, promuovendo principi fondamentali quali libertà, responsabilità, sicurezza e sviluppo del territorio" - afferma il presidente nazionale di Liberta è Democrazia Giancarlo Affatato - "Questa alleanza rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai cittadini di Bordighera un progetto amministrativo vincente".

News collegate:
 Massimiliano “Chicco” Iacobucci valuta il ritorno in politica e una possibile candidatura a sindaco di Bordighera - 22-01-26 14:43

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium