'Per Bordighera', confronto partecipato in Arziglia con il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci (Foto)

Si è svolto ieri sera, nel bar Sonia, un incontro pubblico con la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di ascolto e dialogo con i cittadini, durante il quale sono stati affrontati temi centrali per il futuro della città: la riqualificazione urbana, la valorizzazione delle frazioni e il rilancio del turismo" - fa sapere il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Nel corso della serata è emersa con forza la volontà di costruire un percorso condiviso, capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio e di restituire attenzione anche alle realtà spesso meno centrali ma fondamentali per l’identità cittadina".