ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 03 maggio 2026, 16:01

'Per Bordighera', confronto partecipato in Arziglia con il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci (Foto)

"Importante momento di ascolto e dialogo con i cittadini, durante il quale sono stati affrontati temi centrali per il futuro della città: la riqualificazione urbana, la valorizzazione delle frazioni e il rilancio del turismo"

'Per Bordighera', confronto partecipato in Arziglia con il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci (Foto)

Confronto partecipato, in Arziglia, con il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci e la sua lista 'Per Bordighera' su riqualificazione urbana e turismo.

Si è svolto ieri sera, nel bar Sonia, un incontro pubblico con la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di ascolto e dialogo con i cittadini, durante il quale sono stati affrontati temi centrali per il futuro della città: la riqualificazione urbana, la valorizzazione delle frazioni e il rilancio del turismo" - fa sapere il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Nel corso della serata è emersa con forza la volontà di costruire un percorso condiviso, capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio e di restituire attenzione anche alle realtà spesso meno centrali ma fondamentali per l’identità cittadina".

"Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi della vivibilità del quartiere, dei servizi e del rapporto tra centro e frazioni, con numerosi interventi da parte dei cittadini presenti" - dice Iacobucci - "Incontri come quello di Arziglia sono fondamentali per costruire un programma serio e vicino alle persone. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete e valorizzare ogni parte della città, senza lasciare indietro nessuno. La lista Per Bordighera conferma così il proprio impegno a proseguire il confronto diretto sul territorio, costruendo un programma amministrativo basato su ascolto, partecipazione e proposte concrete".

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Elisa Colli

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