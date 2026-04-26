Bordighera, Iacobucci: "Turismo sostenibile dodici mesi all’anno e valorizzazione dei sentieri" (Foto e video)

"Turismo sostenibile dodici mesi all’anno e valorizzazione dei sentieri". E' la proposta del candidato sindaco Massimiliano “Chicco” Iacobucci per Bordighera.

Il candidato sindaco, a capo della lista Per Bordighera presenta una proposta concreta per lo sviluppo del turismo sostenibile, puntando in particolare sul cicloturismo e sulla valorizzazione dei sentieri e dell’entroterra partendo dal luogo meglio deputato allo sviluppo di queste attività ovvero il Montenero, con i suoi percorsi da valorizzare, sentieri e circuiti da creare. "Bordighera non è solo mare ma anche colline, percorsi naturali e un entroterra ricco di storia e bellezza" – dichiara Iacobucci – "Il turismo delle biciclette rappresenta una grande opportunità per far vivere la nostra città tutto l’anno, attirando visitatori attenti alla natura, allo sport e alla qualità dell’esperienza. Destagionalizzando così il turismo Bordighera può tornare a brillare per una accoglienza di 12 mesi all’anno con evidenti vantaggi economici per i nostri operatori".

Il progetto prevede la creazione e il potenziamento di una rete di sentieri ciclabili che colleghino il mare alle zone collinari e ai borghi dell’entroterra, rendendo il territorio più accessibile e attrattivo per cicloturisti italiani e stranieri. “Vogliamo investire in percorsi sicuri e ben segnalati, ma anche in servizi dedicati come punti di assistenza, accoglienza specializzata e collaborazioni con le attività locali" – prosegue Iacobucci – "Questo significa creare nuove opportunità economiche per il territorio, sostenendo commercio, ristorazione e ospitalità".