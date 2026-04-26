Sanremo, Berrino interviene sul 25 Aprile: “Solidarietà alle associazioni d’Arma, episodi di intolleranza”

“Piena solidarietà alle rappresentanze delle associazioni d’Arma che ieri a Sanremo hanno abbandonato la manifestazione del 25 aprile. La causa sono state le bandiere esposte dal comitato studentesco Papavero Rosso. Bandiere di Cuba, della Palestina e italiane con la stella rossa al centro. Bandiere, le prime, che nulla c’entrano con la liberazione e offensiva e molto divisiva la terza. La stella rossa che ricordava l’appartenenza comunista e filo slava di alcuni gruppi partigiani comunisti che volevano liberare l’Italia dal regime per favorire il suo avvicinamento all’orbita sovietica, la famosa alba rossa e sole dell’avvenire. Bandiera che rappresentava anche allora la divisone tra partigiani bianchi e rossi. Anche a Sanremo qualcuno ha voluto trasformare il 25 aprile in una festa di alcuni, riservata solo a chi è di sinistra. Così come in tutta Italia si è cercato di impedire a chi, non riconosciuto da ANPI e similari come segno di stare nei cortei, dagli stessi è stato cacciato o obbligato ad andarsene. Una brutta pagina di democrazia e di intolleranza”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.