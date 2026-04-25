Ventimiglia, Rixi interviene sulle contestazioni del 25 Aprile: “Episodi inaccettabili, lontani dallo spirito della Liberazione”

“Solidarietà al sindaco Flavio Di Muro e alla sua amministrazione. Le contestazioni andate in scena a Ventimiglia sono inaccettabili e lontane dallo spirito del 25 aprile. Trasformare una giornata di unità nazionale in un’occasione di scontro con slogan ideologici e provocatori dimostra come una certa sinistra continui ad alimentare tensioni con toni e categorie fuori dal tempo. Chi si proclama democratico ma sceglie la provocazione dovrebbe ricordare figure come Aldo Gastaldi, considerato il primo partigiano d’Italia, che combatté senza mai cedere allo spirito di vendetta. Il 25 aprile appartiene a tutti coloro che credono nella libertà e nella democrazia. Chi non rispetta le istituzioni democratiche ne tradisce il significato più profondo”.



Lo dichiara il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.