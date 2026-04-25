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Attualità | 25 aprile 2026, 13:39

"Ora e sempre resistenza, fuori i fascisti dalle città": a Ventimiglia scatta la protesta durante la cerimonia del 25 aprile (Foto e video)

Donne e uomini manifestano con striscioni, bandiere, cori, fischi, urla, canzoni e tamburi

&quot;Ora e sempre resistenza, fuori i fascisti dalle città&quot;: a Ventimiglia scatta la protesta durante la cerimonia del 25 aprile (Foto e video)

"L'antifascismo contro un...blocco di Muro. Nessun spazio ai fascisti. Ora e sempre resistenza. Fuori i fascisti dalle città. Contro guerra e repressione lotta senza mediazione. La resistenza continua". Sono alcune delle frasi pronunciate da un gruppo di manifestanti nel corso della cerimonia proposta in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione celebrata, questa mattina, a Ventimiglia.

Donne e uomini hanno, infatti, protestato con striscioni, bandiere, cori, fischi, urla, canzoni, tamburi e dando le spalle al sindaco Flavio Di Muro durante la sua orazione ufficiale, per sottolineare la loro posizione "contro il fascismo, il razzismo, la guerra, lo sfruttamento e ogni oppressione".

Il Sumud Ponente ligure ha, inoltre, voluto mettere in evidenza di essere "dalla parte degli oppressi, di chi lotta, dalla parte dei popoli e dalla parte della Palestina e di lottare per la libertà, la giustizia sociale, l'uguaglianza, l'autodeterminazione dei popoli e l'internazionalismo".

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Elisa Colli

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