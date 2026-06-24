Sanremo verso il gemellaggio con Capri: la Giunta approva gli indirizzi per una partnership tra turismo, cultura ed eventi

Sanremo punta a stringere un gemellaggio istituzionale con Capri. La Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo che avvia ufficialmente il percorso destinato a portare alla sottoscrizione della convenzione tra le due amministrazioni, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nei settori del turismo, della cultura, della promozione territoriale e dell'organizzazione di eventi.

Il provvedimento prende le mosse dalla prima visita istituzionale avvenuta a Capri nel luglio 2025, quando il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il sindaco dell'isola Paolo Falco, affiancati dagli assessori Alessandro Sindoni e Salvatore Ciuccio, avevano avviato un confronto per costruire un rapporto stabile tra le due città. Sanremo e Capri rappresentano due delle più prestigiose destinazioni turistiche italiane del Mediterraneo, accomunate da un patrimonio paesaggistico, storico e culturale di rilievo internazionale e da una consolidata tradizione musicale e artistica che ha contribuito alla diffusione della canzone italiana nel mondo.

Secondo l'amministrazione comunale, il futuro gemellaggio consentirà di sviluppare progetti condivisi nei campi della storia, dell'arte, della cultura, dell'ambiente, del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'istruzione e della formazione, favorendo anche lo scambio di buone pratiche amministrative e la promozione delle rispettive eccellenze. Nell'Atto propedeutico al futuro gemellaggio tra il Comune di Sanremo e il Comune di Capri, viene sottolineato che il rapporto tra le due città sarà ispirato ai principi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, alla promozione di un turismo sostenibile e al rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e comunità locali.

«Le Parti riconoscono nel gemellaggio uno strumento permanente di cooperazione istituzionale finalizzato a promuovere e consolidare relazioni di amicizia e collaborazione tra le rispettive comunità», si legge nell'atto, che individua anche tra gli obiettivi la realizzazione di iniziative comuni dedicate a cultura, istruzione, formazione, sport, volontariato, tradizioni locali e produzioni tipiche.

​“Il gemellaggio – dichiarano il sindaco Mager e l’assessore Sindoni - sarà uno strumento fondamentale per creare un legame duraturo e sviluppare sinergie in settori chiave come il turismo, la cultura e l'organizzazione di grandi eventi, valorizzando ulteriormente le nostre identità locali in un contesto internazionale".

La Giunta ha inoltre dato mandato al Segretario generale di predisporre la bozza della futura Convenzione di gemellaggio, che dovrà poi essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, competente ad assumere la decisione definitiva. Dal punto di vista amministrativo, il provvedimento precisa che si tratta di un mero atto di indirizzo e che non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, rinviando ogni eventuale valutazione ai successivi atti attuativi.