Ventimiglia: approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione energetica degli asili nido di Roverino e Vico Arene

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di rigenerazione energetica rinnovabile degli asili nido di Roverino e Vico Arene. La progettazione esecutiva prevede una serie di interventi finalizzati a un significativo contenimento dei fabbisogni energetici, sia elettrici sia termici, attraverso la sostituzione degli impianti alimentati a gas con pompe di calore elettriche ad alta efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento delle aule scolastiche, l’integrazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia e l’installazione di sistemi per la regolazione puntuale del calore mediante valvole termostatiche. L’iniziativa consentirà inoltre una sensibile riduzione delle emissioni di anidride carbonica associate al funzionamento degli edifici scolastici, contribuendo agli obiettivi di transizione energetica e di neutralità climatica.

«Siamo particolarmente soddisfatti – dichiarano il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore alle Politiche energetiche Adriano Catalano – perché abbiamo scelto di candidare i due asili nido già esistenti a uno specifico bando di Filse, del quale avevamo annunciato la vittoria e il conseguente finanziamento di 260.000 euro già un anno fa. Queste risorse andranno a coprire una parte del quadro economico complessivo dell’intervento, che ammonta a 471.000 euro. L’intervento si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per il potenziamento dei servizi educativi insieme all’Assessore Milena Raco e, in particolare, per il raddoppio dell’offerta scolastica degli asili nido, in piena coerenza con gli obiettivi indicati nel programma di mandato. Si tratta di un intervento sul quale ci siamo impegnati a lungo – proseguono il Sindaco Di Muro e l’Assessore Catalano – e che garantirà un considerevole risparmio, oltre a un importante efficientamento energetico per due strutture che svolgono un ruolo essenziale per le famiglie e per la nostra comunità. Il Comune farà naturalmente la propria parte accanto a Filse, cofinanziando l’opera con circa 2.000 euro».

L’approvazione del progetto rappresenta quindi un ulteriore passo verso l’affidamento dei lavori, che permetteranno di rendere i due asili nido più moderni, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.