Acquazzone e grandine nelle Valli Argentina e Arroscia: allagamenti e danni dopo minuti di pioggia intensa nelle zone (Foto e video)

Un forte acquazzone accompagnato da una serie di grandinate si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi in diverse zone dell'entroterra del Ponente, interessando in particolare la Valle Argentina e la Valle Arroscia. Un fenomeno intenso e concentrato in un arco di tempo molto breve, con circa 20 millimetri di pioggia caduti in pochi minuti. La quantità d'acqua, unita alla violenza delle precipitazioni, ha provocato diversi problemi sul territorio, con allagamenti e disagi per chi si trovava nelle zone interessate dal passaggio del temporale.

La situazione è stata caratterizzata anche dalla grandine, caduta in modo intenso durante il passaggio delle celle temporalesche. L'acqua si è riversata rapidamente sulle strade e nelle aree più esposte, creando difficoltà alla circolazione e rendendo più complicati gli spostamenti. In alcuni punti la precipitazione particolarmente intensa ha favorito la formazione di ristagni e piccoli allagamenti, con conseguenti disagi per residenti e automobilisti. Il quadro è quello di un fenomeno tipicamente estivo, ma reso particolarmente significativo dalla forte intensità raggiunta in pochi minuti.

I temporali che stanno interessando l'entroterra sono legati a una serie di temporali di calore, fenomeni che possono svilupparsi rapidamente soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le celle temporalesche possono infatti concentrarsi su aree relativamente ristrette, determinando precipitazioni molto abbondanti in tempi brevi e, in presenza delle condizioni favorevoli, anche grandinate. È quanto accaduto oggi nelle due vallate, dove il passaggio del sistema temporalesco ha determinato un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Particolare attenzione è rivolta ora alle conseguenze delle precipitazioni, soprattutto nei punti dove l'acqua ha incontrato difficoltà a defluire rapidamente. Gli allagamenti, seppur legati a un fenomeno circoscritto nel tempo, hanno creato non pochi problemi a chi si trovava in zona durante il temporale. La grandine ha inoltre accompagnato la fase più intensa della perturbazione, aggiungendo ulteriori disagi. Il quadro potrebbe comunque evolvere nelle prossime ore, considerata la presenza di instabilità sull'entroterra e la possibilità di nuovi temporali localizzati.

L'episodio conferma la particolare variabilità delle condizioni meteorologiche nelle aree interne del Ponente in questa fase estiva. Dopo giornate caratterizzate da temperature elevate, il contrasto termico può favorire lo sviluppo di temporali improvvisi e localmente molto intensi. Valle Argentina e Valle Arroscia sono state oggi tra le zone maggiormente interessate dal passaggio delle precipitazioni, con un quantitativo d'acqua significativo concentrato in un intervallo temporale molto breve. Restano quindi da verificare eventuali ulteriori danni e disagi legati alla violenta ondata temporalesca.

(Foto Cristian Flammia)