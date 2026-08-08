Camporosso, incidente in strada degli Olandesi: donna estratta dalle lamiere, è il secondo schianto in pochi giorni (Foto)

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Camporosso, in strada degli Olandesi, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo. Due le vetture coinvolte nello scontro, con una persona rimasta ferita. All'arrivo sul posto, la squadra dei VVF ha provveduto innanzitutto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, così da poter operare in condizioni di sicurezza. La conducente di una delle due automobili era infatti rimasta intrappolata nell'abitacolo a seguito dell'incidente. I Vigili del Fuoco hanno quindi lavorato per estrarla dalle lamiere della vettura. Una volta liberata, la donna è stata affidata alle cure del personale medico e sanitario intervenuto sul posto.

Per la conducente ferita è stato allertato Grifo, per il successivo trasporto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche Alfa 1, un'ambulanza e la Polizia Municipale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della situazione. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono state finalizzate alla messa in sicurezza delle vetture e alla possibilità di estrarre la persona rimasta all'interno dell'abitacolo. L'incidente ha richiesto dunque l'intervento coordinato dei soccorritori e delle forze impegnate nella gestione della viabilità.

Quello di oggi è inoltre il secondo incidente in pochi giorni in strada degli Olandesi, circostanza che torna a porre l'attenzione sulla sicurezza lungo questa arteria di Camporosso. Anche in questo caso lo scontro ha coinvolto due automobili e ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare una persona rimasta bloccata all'interno di una delle vetture. La conducente è stata successivamente presa in carico dai sanitari per le cure e il trasferimento in ospedale. Le informazioni relative all'esatta dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabilità sono ora al vaglio degli organi intervenuti sul posto.