Incendio a Camporosso, a fuoco un rimorchio compattatore nel centro di raccolta: intervento dei VVF (Foto e Video)

Dalle 17 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia è impegnata a Camporosso, all'interno del centro di raccolta, per un incendio che ha interessato un rimorchio compattatore. L'allarme è scattato nel corso del pomeriggio e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per mettere sotto controllo le fiamme e procedere alla messa in sicurezza dell'area. Al momento non risultano persone coinvolte né ferite e, secondo le prime informazioni, l'incendio non avrebbe provocato danni ad altri mezzi o alle strutture presenti nel centro.

Sul posto, a supporto delle operazioni, sono presenti anche la squadra AIB di Camporosso e il personale di Tecnoservice, impegnati insieme ai Vigili del Fuoco nelle attività necessarie a fronteggiare l'emergenza. Le operazioni sono tuttora in corso e l'attenzione è rivolta soprattutto alla completa estinzione dell'incendio e alla successiva bonifica dell'area interessata. Il lavoro dei soccorritori prosegue quindi per evitare che eventuali focolai residui possano riaccendersi e per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno del centro di raccolta.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno originato l'incendio. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire con certezza l'origine delle fiamme e saranno gli accertamenti successivi a fornire eventuali indicazioni sulla dinamica. La priorità, in questa fase, resta comunque quella di completare l'intervento senza conseguenze per le persone e per le altre attività presenti nell'area. La presenza congiunta di Vigili del Fuoco, volontari AIB e personale tecnico consente di gestire le diverse fasi dell'emergenza mentre il rogo viene definitivamente messo sotto controllo.

L'intervento, dunque, è ancora in corso. Una volta concluse le operazioni di spegnimento e raffreddamento, potranno essere effettuate le verifiche necessarie sul rimorchio compattatore coinvolto e sull'area circostante. Non si registrano, al momento, feriti né ulteriori danni segnalati oltre a quelli relativi al mezzo interessato dalle fiamme. Seguiranno gli eventuali aggiornamenti sull'intervento e sugli accertamenti relativi all'origine dell'incendio.