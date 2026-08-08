Ventimiglia: alle Gallardi nuova rottura dei tubi dell'acqua: notte di allagamenti e proteste dei residenti

Nuova rottura della rete idrica nella zona delle Gallardi, a Ventimiglia, con una notte caratterizzata da allagamenti, acqua che ha invaso la carreggiata e numerose segnalazioni da parte dei residenti. L'allarme è scattato intorno alle 0.30, quando è arrivata la prima telefonata ai Vigili del Fuoco per segnalare una copiosa perdita d'acqua. I pompieri sono intervenuti per verificare la situazione e, immediatamente, hanno provveduto ad avvertire Rivieracqua, il gestore del servizio idrico. Nel corso delle ore successive, però, la situazione è progressivamente peggiorata.

La quantità d'acqua fuoriuscita dalla tubazione ha infatti provocato veri e propri torrenti lungo la strada, con l'acqua che ha iniziato a scorrere sulla carreggiata creando anche diversi allagamenti. Durante la notte sono state moltissime le telefonate effettuate dai residenti per segnalare la situazione e chiedere un intervento. Una scena che, secondo quanto riferito da chi vive nella zona, ha riportato alla memoria i numerosi problemi già registrati in passato alla rete idrica delle Gallardi, con rotture e perdite che hanno più volte creato disagi.

Alle 6.30 di questa mattina, a diverse ore dalla prima segnalazione, la situazione risultava ancora piuttosto grave. L'unico intervento registrato nella notte è stato quello dei Vigili del Fuoco, mentre i residenti lamentavano l'assenza di un intervento risolutivo da parte del gestore della rete. L'acqua continuava a defluire sulla strada, rendendo particolarmente difficoltosa la situazione nella zona e alimentando la preoccupazione per le possibili conseguenze sulla viabilità e per ulteriori danni. La nuova rottura riaccende così i riflettori sulle condizioni della rete idrica nella zona delle Gallardi, da tempo al centro delle lamentele degli abitanti. Ogni nuovo guasto, oltre a provocare disagi e sprechi d'acqua, comporta infatti problemi per la circolazione e per chi risiede o transita nella zona. "Non è possibile che ogni volta si debba assistere alle stesse scene", è il senso delle segnalazioni raccolte tra i residenti, esasperati dall'ennesimo episodio.

Resta ora da capire quando verrà effettuato l'intervento per individuare e riparare la rottura e, soprattutto, quali saranno i tempi necessari per riportare la situazione alla normalità. La speranza degli abitanti è che la perdita possa essere fermata rapidamente e che la nuova emergenza non si trasformi nell'ennesimo episodio destinato a ripetersi nel tempo. La zona delle Gallardi attende quindi un intervento concreto per mettere fine a una situazione che, questa notte, ha trasformato la strada in un vero e proprio corso d'acqua.