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Cronaca | 07 agosto 2026, 07:11

Consumo di alcolici e controlli nel cuore della movida: piazza Bresca sotto la lente delle forze dell'ordine (Foto)

Nuova operazione interforze nell'ambito del piano "Estate sicura". Verifiche su persone e attività commerciali a dieci giorni dal Ferragosto

Nuova serie di controlli, ieri sera, da parte delle forze dell'ordine per garantire l'"Estate sicura", il piano che mira a garantire condizioni di tranquillità sia ai residenti sia ai turisti. Questa volta il palcoscenico dell'operazione è stata Piazza Bresca, fulcro della movida sanremese. Agenti della Polizia Locale e del commissariato hanno eseguito diversi controlli in tutto il perimetro, sia tra le persone presenti che nei locali, in un'operazione che ha riguardato appunto piazza Bresca e le aree limitrofe. Diverso anche gli agenti disposti nelle vie limitrofe, come Corso Trento e Trieste e via Roma, dove sono anche state eseguite le operazioni di controllo per i conducenti di veicoli.

L'operazione arriva in seguito alla notte scorsa in cui cinque persone sono state soccorse dal personale sanitario per consumo eccessivo di alcolici, in diversi tratti lungo la pista ciclabile; un caso che ha sicuramente mosso l'attenzione sul tema del consumo eccessivo degli alcolici. Prosegue quindi anche durante il mese di agosto l'operazione interforze nella città dei fiori, a dieci giorni da Ferragosto che come immaginabile sarà uno dei momenti più caldi della stagione. L'obiettivo resta quello di prevenire eventuali situazioni di irregolarità e intervenire tempestivamente qualora emergano criticità, mantenendo elevata l'attenzione nei punti più sensibili della città anche nelle ore serali e notturne.

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Elia Folco

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