Sanremo, accolto il ricorso dell'USPP: Assistente Capo Coordinatore torna al proprio ufficio nel carcere cittadino

Il sindacato USPP esulta per un nuovo risultato ottenuto a tutela del personale della Polizia Penitenziaria. Il Dirigente Generale competente ha infatti accolto il ricorso presentato contro un provvedimento adottato dalla Direzione della Casa Circondariale di Sanremo, dichiarandolo illegittimo. La vicenda riguardava un Assistente Capo Coordinatore, rimosso dal proprio ufficio a seguito di un interpellanza interna. Con la decisione assunta dall'amministrazione superiore, l'atto è stato annullato e il dipendente sarà riassegnato al precedente posto di servizio, con il conseguente ripristino della situazione originaria e della corretta applicazione delle disposizioni normative.

Secondo l'organizzazione sindacale, il provvedimento rappresenta un'importante conferma dell'attività svolta nella tutela dei diritti dei lavoratori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. "Questa decisione – afferma il Segretario Regionale USPP, Guido Pregnolato –, rappresenta un'ulteriore conferma della fondatezza delle ragioni sostenute dalla nostra organizzazione sindacale e dell'importanza di un'attività di tutela svolta con competenza, preparazione giuridica e determinazione. L'USPP continuerà a vigilare affinché ogni provvedimento adottato nei confronti del personale sia conforme alla normativa vigente e ai principi di imparzialità e legittimità amministrativa."

L'USPP evidenzia inoltre come il risultato ottenuto sia il frutto del lavoro quotidiano della Segreteria Regionale, impegnata nell'assistenza al personale della Polizia Penitenziaria sia nella difesa dei diritti sia nella tutela degli interessi dei lavoratori. L'organizzazione sottolinea di aver conseguito, anche in altre sedi amministrative, importanti riconoscimenti a favore degli appartenenti al Corpo, ribadendo il proprio impegno nel garantire un supporto costante agli iscritti e a tutto il personale. Per il sindacato, l'accoglimento del ricorso costituisce un'ulteriore conferma della professionalità e della preparazione dell'USPP, che si propone come punto di riferimento per gli operatori della Polizia Penitenziaria in Liguria. L'obiettivo, conclude l'organizzazione, resta quello di assicurare una tutela concreta ed efficace, vigilando affinché i provvedimenti adottati dall'amministrazione rispettino pienamente le norme vigenti e i principi di legittimità amministrativa.