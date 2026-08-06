Ventimiglia: le gallerie ai Balzi Rossi riaprono anche di notte: in Prefettura il punto sui lavori e sul piano per agosto e settembre

Balzi Rossi, via libera alla riapertura notturna delle gallerie: è quanto emerso dalla riunione che si è svolta questa mattina in Prefettura a Imperia, convocata per fare il punto sugli interventi di manutenzione lungo la Strada Statale 1 Dir dei Balzi Rossi, nel territorio comunale di Ventimiglia. L'incontro ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella gestione della viabilità e della sicurezza dell'arteria, con l'obiettivo di valutare lo stato di avanzamento dei lavori e le misure da adottare in vista dell'intenso traffico estivo. Al termine del confronto è stata condivisa la decisione di consentire il transito anche nelle ore notturne, garantendo così una maggiore fluidità degli spostamenti tra Italia e Francia.

Alla riunione hanno partecipato il Responsabile di Anas, il Comandante della Polizia Municipale di Ventimiglia, il consigliere comunale rappresentante dei frontalieri, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia, il Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia, il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e il Dirigente del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia. Presenti anche i rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polizia di Frontiera, dei Vigili del Fuoco, del servizio 118 e della Società Concessioni del Tirreno, a conferma dell'importanza strategica dell'infrastruttura e del coordinamento necessario per la gestione della circolazione.

Nel corso dell'incontro è stato tracciato un bilancio degli interventi già eseguiti, che hanno consentito di completare la piena messa in sicurezza delle due gallerie presenti lungo il tratto interessato. Restano da ultimare soltanto alcune opere di rifinitura, che non impediscono però la riapertura completa della viabilità. Proprio per questo motivo è stata condivisa la scelta di mantenere aperta la Strada Statale 1 Dir dei Balzi Rossi anche durante la notte, così da agevolare l'afflusso e il deflusso di automobilisti e turisti nel corso del mese di agosto e per tutto il mese di settembre, periodo caratterizzato da un elevato volume di traffico lungo la direttrice di confine.

I lavori saranno completati a partire dalla fine di settembre, quando verranno eseguiti gli interventi conclusivi di rifinitura. In quella fase torneranno le chiusure notturne delle gallerie, necessarie per consentire l'ultimazione delle opere infrastrutturali in piena sicurezza. La programmazione concordata in Prefettura punta quindi a coniugare le esigenze dei cantieri con quelle della mobilità, limitando i disagi durante il periodo di maggiore afflusso turistico e rinviando le ultime lavorazioni a un momento in cui l'impatto sulla circolazione sarà più contenuto.