Ventimiglia, elettrificazione a 3000 volt: inaugurati i primi due binari della stazione ferroviaria (Foto e video)

Inaugurati i primi due binari della stazione di Ventimiglia adeguati con l’elettrificazione a 3000 volt. Il lavoro, finanziato dalla Regione Liguria e da RFI, consentirà di portare nella città di confine tutti i treni della flotta regionale che potranno così offrire il servizio nell’intera tratta del ponente ligure finora servita solo da materiali meno recenti. All’inaugurazione erano presenti il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, l’amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, autorità civili e militari.

La prima fase, attivata oggi, consiste nella realizzazione di un percorso di arrivo sul primo e secondo binario interamente alimentato a 3000 volt che rende possibile, a partire da lunedì 17 novembre, l’arrivo e la partenza dalla stazione di Ventimiglia dei primi treni elettrici di nuova generazione che saranno incrementati dal cambio orario del 14 dicembre; contestualmente è stato anche riconfigurato l’apparato di comando e controllo della stazione. Questa fase è parte integrante del progetto complessivo che consentirà di avere disponibili sette binari per il ricevimento dei nuovi materiali, il cui completamento dei lavori è previsto alla fine del 2027. "Oggi è una giornata storica per Ventimiglia e per tutto il Ponente ligure. Con l’attivazione dei primi due binari elettrificati a 3.000 Volt, la città compie un passo avanti atteso da 60 anni verso una rete ferroviaria moderna, efficiente e integrata nel sistema nazionale" - dice il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi - "Da lunedì 17 novembre i nuovi elettrotreni potranno finalmente arrivare e partire da Ventimiglia, offrendo un servizio continuo e sostenibile su tutta la linea costiera, a beneficio di studenti, pendolari e turisti. Un risultato reso possibile grazie al forte impegno del Governo nel potenziamento delle connessioni tra Italia e Francia e che guarda al futuro della linea col raddoppio tra Finale Ligure e Andora, un’opera strategica destinata a unire in modo stabile e moderno i due Paesi. Ringrazio Rete Ferroviaria Italiana e Regione Liguria per il lavoro svolto con competenza e puntualità: la collaborazione tra istituzioni e imprese dimostra che l’Italia può rispettare i tempi e realizzare infrastrutture di qualità. Ventimiglia torna così a essere una porta d’ingresso dell’Europa, non più un confine: un segnale concreto di progresso e fiducia nel futuro".

Lo stanziamento per l’adeguamento elettrico con passaggio da 1500 a 3000 volt, è di 7 milioni di euro ed è regolamentato dalla “Convenzione Attuativa per l’adeguamento infrastrutturale e la modifica del sistema di alimentazione TE della Stazione di Ventimiglia” firmata oggi da RFI e Regione Liguria che co-finanziano l’opera per, rispettivamente, 2,5 e 4,5 milioni di euro. A questi si aggiungono i 2,5 milioni di euro investiti da RFI per la fase già attivata a giugno 2025 che ha consentito l’arrivo fino a Ventimiglia dei treni a doppio piano Vivalto di Trenitalia. "Grazie a un lavoro sinergico con RFI siamo riusciti a finanziare un’opera fondamentale" – afferma l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -​ "A partire da lunedì i binari 1 e 2 della stazione ferroviaria di Ventimiglia riceveranno tutti i treni della flotta regionale ligure, compresi i più moderni Pop e Rock, garantendo così un evidente beneficio in termini di comodità ed efficienza di viaggio per tutti i cittadini che utilizzano questo mezzo di trasporto nel ponente ligure. Questo quanto ottenuto grazie all’odierna attivazione elettrica, con adeguamento a 3000 volt, dei primi due degli otto binari previsti dall’opera complessiva. Questo adeguamento elettrico è stato atteso per anni e pone fine a un problema importante per il trasporto ferroviario non solo a Ventimiglia ma in tutto il ponente ligure. Questo territorio potrà contare sui treni più moderni della nostra flotta ligure che è tra le più giovani d’Italia. I passeggeri avranno dunque maggiore comfort e affidabilità per i loro viaggi. Non ci fermiamo qui perché, come più volte dichiarato, l’obiettivo è quello di concludere i lavori entro fine 2027 per tutti i binari. Certamente però l’attivazione dei primi due, con un investimento di 4,5 milioni di euro di risorse regionali, è un risultato fondamentale, frutto di una sinergia strategica con RFI che ringrazio per quanto fatto. Fin dall’inizio del mio mandato da assessore ai Trasporti della Regione Liguria quest’opera è stata prioritaria e credo che il traguardo raggiunto oggi lo dimostri concretamente. Proseguiamo sulla strada tracciata, con lo stesso impegno, anche per il raddoppio ferroviario Andora-Finale, per il quale abbiamo recentemente espresso parere urbanistico e paesaggistico favorevole, e per l’ampliamento del centro di Savona. Entro l’autunno 2027 quest’ultimo, grazie a un investimento regionale di 43 milioni di euro, diventerà uno spazio rinnovato, tra i più efficienti in Italia per pulizia e generale manutenzione dei treni”.

Da lunedì 17 novembre saranno otto i collegamenti, che aumenteranno dal prossimo cambio orario del 14 dicembre, effettuati da Trenitalia con i nuovi elettrotreni doppio piano e monopiano, questi ultimi, in doppia composizione offriranno fino a mille posti per ogni singola corsa, di cui 600 seduti. I collegamenti, che percorreranno le tratte Ventimiglia-Genova-Milano e Savona-Ventimiglia, renderanno fruibili dall’intero ponente ligure i servizi dei nuovi convogli che per comfort e affidabilità garantiscono livelli paragonabili a quelli dei treni Alta Velocità attrezzati con impianto di video sorveglianza interno ed esterno in ogni carrozza, sistemi di comunicazione con il personale di bordo e un’ampia visibilità interna che tutelano la tranquillità dei passeggeri. Le persone anziane o con difficoltà motorie potranno usufruire dei nuovi accessi alle carrozze “a raso”, ove i marciapiedi lo consentono, senza dover affrontare scale in salita o discesa, né superare dislivelli fra il piano del treno e la banchina. Inoltre, vani porta bici, spaziose bagagliere, prese di corrente a 220 V, ampi finestrini, un sistema di climatizzazione di ultima generazione, monitor, display informativi e altoparlanti distribuiti in ogni vettura migliorano i servizi e il comfort di viaggio.