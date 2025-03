Sanremo, fiori e musica: un connubio che sboccia tra Festival e Carri Fioriti

Sanremo è la città dei fiori e della musica, e questo legame indissolubile si rinnova ogni anno con due eventi simbolo: il Festival della Canzone Italiana e la Sfilata dei Carri Fioriti. Due anime di un'unica tradizione che, pur nella loro diversità, condividono un elemento essenziale: la bellezza e l'arte, espresse attraverso note e petali.

Questa connessione è celebrata anche in questi giorni dal Casinò di Sanremo, che ospita una mostra dedicata al rapporto tra i fiori e il Festival, esponendo immagini storiche e abiti iconici che raccontano il fascino di una tradizione senza tempo.

"Grazie dei fior": quando tutto ebbe inizio. Il rapporto tra il Festival e il mondo floreale è evidente sin dalla sua prima edizione, nel 1951, quando Nilla Pizzi vinse con "Grazie dei fior". Un titolo che non poteva essere più emblematico per un evento nato nella città che da sempre è il simbolo della floricoltura italiana. Quella canzone fu solo l'inizio di una lunga storia in cui la musica ha spesso parlato il linguaggio dei fiori. Le rose blu (Nilla Pizzi, 1953), Rose bianche (Fausto Cigliano e Gino Latilla, 1957), La rosa nera (Nilla Pizzi, 1957) e Rose nel buio (Anna Oxa, 1984) sono solo alcune delle canzoni che hanno portato il mondo floreale sul palco dell'Ariston.

I Carri Fioriti: la melodia dei petali. Prima ancora che il Festival della Canzone Italiana accendesse i riflettori su Sanremo, la città celebrava già il connubio tra arte e natura con la Sfilata dei Carri Fioriti, nata nel 1904 con il nome di Festa della Dea Flora. Questo evento, oggi noto come Sanremoinfiore, è una delle tradizioni più longeve della Riviera e rappresenta il simbolo della vocazione florovivaistica della città.

Ogni anno, i carri allegorici interamente decorati con fiori locali sfilano per le strade della città matuziana, accompagnati da bande musicali e figuranti, trasformando la città in un giardino in movimento. Con l’avvento del Festival di Sanremo nel 1951, il legame tra la musica e i fiori si è fatto ancora più forte, tanto che, nel tempo, i carri hanno spesso tratto ispirazione dalle melodie più celebri della kermesse canora, rendendo il Festival e Sanremoinfiore due facce della stessa identità culturale.

"Ti regalerò una rosa": la musica continua a sbocciare. Negli anni, il legame tra Festival e fiori è stato rinnovato da nuove generazioni di artisti. Nel 2007, Simone Cristicchi vinse con "Ti regalerò una rosa", un brano intenso che riportò ancora una volta il simbolismo floreale al centro della scena. E ancora, nel 2021, Noemi ha presentato "Glicine", aggiungendo un altro fiore alla lunga lista di canzoni che hanno arricchito il Festival con il loro profumo musicale.

Non mancano, poi, tra brani presentati e in gara, riferimenti più poetici e nostalgici come "Fiori d’arancio" (Michele Zarrillo, 1994), "Fiore di maggio" (Fabio Concato, 1984), "Fiori di pesco" (Nada, 1973) e "Fiori di luna" (Ron, 1996).

Dal Casinò alle strade: Sanremo si veste di fiori e note. Come sottolineato, il legame tra Festival e Carri Fioriti è celebrato quest'anno anche dal Casinò di Sanremo, che ha allestito una mostra dedicata alla storia della manifestazione canora e al suo connubio con il mondo dei fiori. Qui è possibile ammirare immagini d'epoca, abiti iconici indossati da grandi artisti e oggetti simbolici che raccontano come, sin dalle sue origini, il Festival sia stato una vera e propria "fioritura" di talenti e emozioni.

Intanto, la città si prepara alla sfilata di Sanremoinfiore, con le sue strade già vestite a festa e pronte a trasformarsi in una passerella di colori e profumi. Un evento che, come il Festival, continua a incantare e a raccontare Sanremo nella sua essenza più autentica: un luogo dove musica e fiori sbocciano all’unisono, regalando emozioni senza tempo.