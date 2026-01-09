Tunnel di Tenda, definite le fasce orarie di apertura dal 12 gennaio al 6 febbraio

Il Tunnel di Tenda entra in una nuova fase di gestione della viabilità. La Commissione Intergovernativa Italia–Francia, riunitasi venerdì 9 gennaio a Torino, ha stabilito le fasce orarie di apertura del tunnel per il periodo compreso da lunedì 12 gennaio a venerdì 6 febbraio 2026, introducendo un assetto sperimentale pensato per conciliare il traffico con l’avanzamento dei lavori sul versante francese.

Il lunedì e il martedì, il tunnel sarà aperto in due fasce giornaliere: al mattino dalle 6:00 alle 8:00 e alla sera dalle 18:00 alle 21:00. Il traffico sarà regolato con sensi alternati: da Italia a Francia il primo ciclo è previsto alle 6:00 e l’ultimo alle 7:30, mentre da Francia a Italia il primo passaggio avverrà alle 6:15 e l’ultimo alle 7:45. La stessa organizzazione sarà adottata nella fascia serale.

Il mercoledì, il giovedì e il venerdì resta confermata l’apertura mattutina e serale, ma viene introdotta anche una fascia di transito a metà giornata, dalle 12:15 alle 12:45, con un ciclo per senso di marcia: alle 12:15 dall’Italia verso la Francia e alle 12:30 in direzione opposta.

Nei fine settimana e nei giorni festivi, il tunnel continuerà invece a essere aperto in modo continuativo dalle 6:00 alle 23:00, con ultimo ciclo alle 22:30 da Italia a Francia e alle 22:45 da Francia a Italia.

Il nuovo assetto orario è stato adottato in via sperimentale ed è strettamente collegato ai lavori in corso sui tornanti del versante francese. Per ragioni di sicurezza, alcune lavorazioni particolari potrebbero comportare, in via eccezionale, la soppressione temporanea della fascia oraria meridiana infrasettimanale. In tal caso, l’eventuale modifica sarà comunicata con una settimana di anticipo.

Il tavolo binazionale Italia–Francia tornerà a riunirsi il 6 febbraio 2026 per valutare l’efficacia della configurazione sperimentale e definire le fasce di apertura del tunnel a partire da sabato 7 febbraio.