Sanremo, ultimi giorni per sostituire la carta d’identità cartacea con la CIE: aperture straordinarie al Palafiori fino al 31 luglio

Volge al termine il servizio straordinario promosso dall’Amministrazione comunale per facilitare la sostituzione dei vecchi documenti cartacei con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’iniziativa, attiva dal 21 aprile agli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1) con aperture straordinarie pomeridiane senza appuntamento, ha registrato un buon successo, grazie anche ai turni straordinari del sabato mattina e all’apertura serale del 21 luglio.

​La cittadinanza è quindi invitata ad utilizzare ancora i pomeriggi del 28, 30 e 31 luglio (dalle 14:30 alle 17:45) per usufruire del servizio straordinario (senza appuntamento), il cui termine è previsto con la fine del mese di luglio.

Si precisa che, sebbene il Governo abbia prolungato la validità dei documenti cartacei esclusivamente per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e i fornitori di pubblici servizi fino alla loro naturale scadenza, a partire dal 3 agosto 2026 le vecchie carte d’identità cartacee non avranno più alcuna validità per l’espatrio, oltre a non presentare i vantaggi di identità digitale delle nuove CIE.

​Il servizio straordinario è rivolto ai cittadini italiani e comunitari maggiorenni residenti a Sanremo (compresi gli iscritti all’AIRE) in possesso di documento cartaceo.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

- la vecchia carta di identità (oppure la denuncia in originale di furto o smarrimento)

- tesserino sanitario TEAM

- due fototessere uso carta di identità recenti (bocca chiusa, senza occhiali, o comunque con lenti trasparenti senza riflessi e montatura leggerissima, capo e fronte scoperti)

- € 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della nuova CIE, al cittadino verrà chiesto se intenda dare il proprio consenso alla donazione di organi dopo la morte. Si tratta di una scelta che richiama ad una precisa responsabilità morale, rispetto alla quale è possibile esprimersi a favore, contro, oppure scegliere di non manifestare alcuna volontà.

Si ricorda che quest’attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (anche cittadini italiani iscritti nelle liste AIRE di Sanremo), maggiorenni e in possesso di carta di identità cartacea.

A richiesta saranno rilasciati anche duplicati dei codici PIN e PUK.

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il solo criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

E’ inoltre previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

​Dal 1° agosto il servizio straordinario si concluderà e il rinnovo della carta d'identità tornerà a essere gestito esclusivamente tramite canale ordinario all’Ufficio Carte di Identità, preferibilmente contattato tramite e-mail all’indirizzo: cartaelettronica@comune.sanremo.im.it o, per chi non ne avesse la possibilità, tramite Ufficio URP (piano terra del Palafiori).

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Info: www.comune.sanremo.im.it (in Amministrazione Trasparente si trova la pagina dedicata alle carte di identità).