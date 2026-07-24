Ospedaletti, affidata per tre anni la manutenzione del verde pubblico: appalto da oltre 219mila euro a Feel Green

Con una determina firmata dal responsabile del servizio, il Comune di Ospedaletti ha aggiudicato il servizio di manutenzione del verde pubblico per il triennio compreso tra luglio 2026 e giugno 2029. L'affidamento è stato disposto al termine della procedura negoziata, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria Spa, e consentirà all'amministrazione comunale di garantire la cura delle aree verdi cittadine nonostante la carenza di personale interno dedicato a questo tipo di attività. L'obiettivo, come evidenziato negli atti, è quello di evitare situazioni di degrado ambientale e assicurare una manutenzione costante di giardini e spazi pubblici di competenza comunale.

L'appalto è stato assegnato alla Feel Green Unipersonale Srl di Imperia, che ha presentato l'offerta risultata migliore al termine della valutazione tecnica ed economica. La società ha ottenuto 93,27 punti, precedendo l'azienda agricola Rovea Marco di San Lorenzo al Mare, fermatasi a 66,19 punti. L'offerta vincitrice prevede inoltre un ribasso del 12,42% sull'importo posto a base di gara. Prima dell'aggiudicazione definitiva, il Comune ha verificato con esito positivo il possesso di tutti i requisiti richiesti attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come previsto dalla normativa vigente.

La procedura era stata avviata nei mesi scorsi con una manifestazione di interesse pubblicata il 20 aprile scorso sul portale Sintel. Alla scadenza fissata per il 5 maggio avevano risposto dodici operatori economici provenienti non solo dalla provincia di Imperia ma anche da altre regioni italiane. Successivamente, entro il termine del 25 maggio, sono state presentate le offerte e il seggio di gara ha verificato la documentazione amministrativa. Al termine dell'istruttoria sono state ammesse alla fase conclusiva Feel Green e Azienda Rovea Marco, le due imprese che hanno poi preso parte alla valutazione della commissione giudicatrice.

Con il provvedimento è stato inoltre approvato il quadro economico dell'intervento. L'importo complessivo dell'affidamento ammonta a 219.037,58 euro, Iva compresa, dei quali 179.539 euro destinati al corrispettivo per la ditta aggiudicataria e 39.498,58 euro relativi all'Iva in regime di split payment. La spesa sarà coperta attraverso gli impegni già assunti e le risorse previste nei bilanci pluriennali dell'ente, con la ripartizione delle somme sui tre anni di durata del contratto, fino al giugno 2029. La determina dispone infine la trasmissione degli atti al segretario comunale per la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa e certifica l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse nella procedura.