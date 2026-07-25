Sanremo, segnala un abbandono di rifiuti illegale e attacca: la dura Pec al Comune di Andrea Chiarini (Foto)

Il ritrovamento di rifiuti abbandonati e la successiva segnalazione alla Polizia Locale hanno spinto il cittadino sanremese Andrea Chiarini a inviare una Pec all'assessore comunale all'Igiene pubblica, nettezza urbana, verde e floricoltura, Ester Moscato, con toni particolarmente duri nei confronti dell'amministrazione. Al centro della vicenda quanto, secondo il racconto contenuto nella comunicazione, sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la strada che conduce ai Giardini Regina Elena, sopra via Romolo Moreno e via Tapoletti, in direzione di piazza San Costanzo.

Nella Pec, Chiarini riferisce di aver notato una donna scendere da un'auto bianca e depositare alcuni rifiuti sopra ad altri già presenti sul posto. Il cittadino spiega di aver immediatamente fotografato la scena, precisando che il veicolo sarebbe rimasto fermo per alcuni minuti. A quel punto, alle 17.30, avrebbe contattato telefonicamente la Polizia Locale per segnalare quanto stava accadendo, mettendosi a disposizione anche attraverso le fotografie appena scattate. Secondo quanto riferito nella lettera, dall'altra parte del telefono gli agenti avrebbero fornito spiegazioni circa l'impossibilità di intervenire nell'immediato, assicurando tuttavia che la vicenda avrebbe seguito l'iter previsto anche grazie alla presenza delle fototrappole installate nella zona. "Risposta molto gentile e cortese, con varie motivazioni per cui non era possibile intervenire nell'immediato e rassicurazioni che, essendoci le fototrappole, tutto avrebbe seguito un iter idoneo", scrive Chiarini nella sua comunicazione indirizzata all'assessore.

Il cittadino, però, contesta apertamente l'efficacia del sistema di controllo. "Ora se le fototrappole funzionassero la spazzatura preesistente non avrebbe dovuto esserci. Invece è palese che se ne è aggiunta dell'altra", sostiene nella Pec, evidenziando come, a suo giudizio, la presenza di altri rifiuti già abbandonati dimostrerebbe che il sistema di sorveglianza non stia producendo i risultati attesi. Chiarini ricorda inoltre che la Polizia Locale sarebbe già in possesso dei suoi recapiti telefonici e del suo indirizzo, allegando comunque le immagini scattate durante la segnalazione. La comunicazione si conclude con un'ulteriore stoccata all'ente pubblico. "Sicuro di non ricevere risposta in merito, come è uso fare da sempre il Comune in merito a qualunque segnalazione", afferma Chiarini prima di porgere i propri saluti.

Dal canto suo, l'assessore Ester Moscato ha precisato di non aver ricevuto, a ieri alle 15.30, nessuna Pec o informazione in merito alla segnalazione di Andrea Chiarini.