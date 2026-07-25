Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla anche nel Ponente: temporali fino a domenica pomeriggio

Torna il maltempo sulla Liguria. Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali che interesserà gran parte della regione tra la notte di oggi e la giornata di domani, domenica 26 luglio.

Per quanto riguarda il Ponente ligure (zona A), che comprende la provincia di Imperia, l'allerta scatterà alle 11 di domenica e resterà in vigore fino alle 18. Sui restanti settori della regione (zone B, C, D ed E) l'allerta sarà invece attiva dalla mezzanotte fino alle 15 di domenica.

Già nella giornata di oggi, sabato, Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti sul Ponente, con particolare attenzione all'estremo ovest della regione. In serata, infatti, l'avvicinamento di una circolazione ciclonica dall'Atlantico determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con possibili temporali in sconfinamento dalla Francia, accompagnati da improvvise raffiche di vento. Non si escludono fenomeni di forte intensità.

La fase più delicata è attesa tra la notte e la mattinata di domenica. La risalita di un flusso umido di scirocco sul Mar Ligure favorirà la formazione di temporali forti, inizialmente concentrati sul Centro-Ponente e in successivo spostamento verso Levante. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandinate locali e colpi di vento, mentre sull'estremo Ponente resterà una probabilità più contenuta, ma comunque presente, di temporali.

Nel corso del pomeriggio di domenica permarranno condizioni di instabilità, con nuovi rovesci temporaleschi in sviluppo sulle Alpi Liguri e sull'Appennino, con possibili sconfinamenti verso la costa, più probabili sul Ponente. Anche in questa fase saranno possibili raffiche di vento e grandinate.

Dalla serata di domenica è previsto inoltre un mare molto mosso sul Centro-Levante per onda lunga di libeccio, mentre sul Ponente è atteso un graduale miglioramento con residui addensamenti nelle zone interne e cieli in prevalenza sereni lungo la costa.

La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile resterà aperta per tutta la durata dell'allerta per monitorare l'evoluzione della situazione.