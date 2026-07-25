La Notte dei Fiori accende Sanremo: un weekend tra grande musica, festival e leggende

Il penultimo weekend di luglio porta in Riviera uno degli eventi più attesi dell'estate, la "Notte dei Fiori" che riporterà le telecamere della Rai a Sanremo, ma anche un calendario ricco di festival, memorial sportivi, spettacoli itineranti e antiche leggende da riscoprire al chiaro di luna. Tra Imperia, Ventimiglia, Perinaldo e Triora, il territorio si prepara a vivere due giornate intense, capaci di mescolare grandi nomi della musica italiana e tradizioni più intime, legate al territorio e alla sua storia.

L'appuntamento più atteso è senza dubbio "La Notte dei Fiori", il grande show musicale che sabato alle 21 animerà il palco di Pian di Nave, a due passi dal Forte di Santa Tecla. Si tratta del primo importante progetto nato dalla rinnovata collaborazione tra Rai e Comune di Sanremo, che dopo le trattative sul futuro del Festival ha portato alla nascita di questo nuovo show-evento. A condurre la serata saranno Nicola Savino ed Eleonoire Casalegno, affiancati dagli interventi comici di Federico Basso e Antonio Ornano. Sul palco si alterneranno Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D'Avena, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci, in una serata pensata come omaggio alla grande scuola dei cantautori liguri, da Gino Paoli a Fabrizio De André, da Umberto Bindi a Luigi Tenco. L'ingresso sarà gratuito, e per l'occasione l'amministrazione comunale ha annunciato l'installazione di un maxi schermo per consentire a cittadini e turisti di seguire lo spettacolo anche dall'esterno dell'area riservata. Lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 sabato 29 agosto.

Domenica, sul Monte Calvario, prosegue la rassegna "Imperia in Armonia – Cartoline Musicali", giunta alla quarta edizione. Alle 21, il Santuario di Santa Croce ospiterà "Omaggio a Lucio Dalla", con la partecipazione di Beppe Voltarelli e Gabriella Martinelli, sotto la direzione del maestro Giancarlo De Lorenzo. Un concerto che unisce suggestione paesaggistica e grande musica d'autore, reso ancora più accessibile grazie al servizio di navetta gratuita attivo dalle 20 con partenze da piazza Ricci e da via Tommaso Littardi.

A Pieve di Teco, la 18ª edizione del Memorial Nicola Ferrari propone un weekend a due facce: sabato sera, in piazza Carenzi, spazio alle specialità culinarie preparate dallo chef Francisco, tra cozze alla marinara, buridda e panissa, accompagnate da dj set; domenica, invece, la manifestazione si sposta sul fronte sportivo con il trail running "Corsa per un Sorriso", le camminate e le corse riservate ai più piccoli sotto i portici, seguite da pranzo e mercatino.

A Perinaldo, la ventesima edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine entra nel vivo con un ricco programma che proseguirà fino al 2 agosto. Domenica sera, in piazza San Nicolò, la rassegna dedica un momento speciale al proprio anniversario con "20 anni di Perinaldo Festival": immagini storiche, ricordi e ospiti speciali per ripercorrere le tappe del cammino del festival dal 2006 a oggi. In apertura di serata, alle 20, spazio anche alla convivialità con "Cucina in Festival", la cena preparata dall'Associazione Volontari di Perinaldo attorno a una grande tavolata nel cuore del borgo.

Chi cerca un'esperienza fuori dagli schemi può invece dirigersi sabato sera a Triora, dove alle 22 prende il via il Ghost Tour: gli storyteller di Autunnonero, Kevin e Ambra, guideranno i partecipanti con le loro lanterne tra le strette vie del centro storico, in un viaggio notturno tra miti, leggende e storie di stregoneria che hanno reso celebre il paese conosciuto come il "paese delle streghe".

Sagre, il gusto protagonista tra costa ed entroterra

Non manca, come da tradizione, il ricco calendario delle sagre estive. A Sanremo, nella frazione di Coldirodi, proseguono i festeggiamenti di Sant'Anna, sabato con una serata gastronomica danzante animata da Alesinger e domenica con Cristian e la Luna Nueva. A San Bartolomeo al Mare, in piazzale Olimpia, la Sagra RebattaBuse propone due serate tra musica, show e buon cibo, con i Black Bells (tributo agli AC/DC) sabato e il gran finale domenica affidato alla Long Island Band e alla Mister X Rock Band.

Nell'entroterra, a Pontedassio, in frazione Villa Viani, la Sagra della lumaca e degli spiedini anima due serate danzanti, sabato con l'orchestra Cristian & La Luna Nueva e domenica con Mike e i Simpatici, quest'ultima arricchita da un'estrazione a sorte di un gioiello. A Seborga si festeggia con la Sagra polpo e patate, accompagnata dall'Orchestra Alex Cabrio e dalla baby dance per i più piccoli, mentre a Vallebona la Sagra dei Calamari propone una serata gastronomica al campo sportivo. A Isolabona, la Pro Loco propone infine un evento fuori dal comune: la cena gotica "Il mistero di Miss Hellen", tra portate e un enigma teatrale da risolvere insieme alla Compagnia I Cantastorie.

Concerti e musica classica: un weekend diffuso di rassegne

Il territorio offre anche un fitto calendario di concerti. A Sanremo, per il Voxonus Festival, il Forte di Santa Tecla ospita sabato il concerto pianistico di Valentina Lombardo, "Blu Oltremare". A Imperia, la 16ª edizione delle Serate Organistiche Leonardiane propone sabato un concerto di flauto e organo con Roberto Orengo e Giorgio Revelli nella Chiesa di San Simone e Giuda a Cantalupo. A Ventimiglia, per "Hanbury che spettacolo 2026", i Giardini Botanici ospitano sabato il reading letterario musicale "...solo una parola...solo una domanda", con Angelica Murante al pianoforte e Giulio Cozzari al violoncello, mentre domenica lo stesso palcoscenico accoglie il Trio Detalles de Tango, dedicato al tango argentino. Sempre domenica, il Chiostro di Sant'Agostino ospita il Coro ANC Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso, e il Centro Polivalente San Francesco propone "Le armonie della natura", concerto dedicato a Vivaldi.

A Bordighera, per la rassegna "Summer in Winter", i Giardini Winter ospitano sabato il concerto "Ambos Mundus", mentre domenica, nell'ex Chiesa Anglicana, la rassegna "Touscouleurs" propone un quartetto tra chitarra, pianoforte, violoncello e percussioni. A Diano Castello, in piazzetta Massone, va in scena sabato "Playing Shakespeare", concerto spettacolo che intreccia musica antica e teatro con soprano, arpa, flauti e controtenore. A Lucinasco, per "Il Barocco Virtuoso", il Coro Nova Tempora si esibisce nella Chiesa di San Pantaleone, e a Seborga, domenica sera, il Gruppo corale Cheli de Campurussì anima piazza Martiri.

Teatro e intrattenimenti vari

Sul fronte teatrale, Bordighera propone, per il settimo anno, "Passaggi Illustri", spettacolo itinerante dal titolo "Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita", in scena sia sabato sia domenica con partenze da piazza del Popolo. Sabato sera, al Belvedere Resentello di Ventimiglia, va in scena "Piccin e Garsuneti", spettacolo conclusivo della Battaglia dei Fiori Kids, con l'esibizione delle scuole di danza cittadine: un momento di festa e colore che coinvolge le nuove generazioni nella tradizione floreale tipica della Riviera. A Sanremo, per la rassegna dialettale Nini Sappia, in piazza San Siro va in scena "O Figgio do Baron", commedia del Gruppo Teatrale Don Bosco di Varazze. A Dolcedo, per "Per le vie del Borgo", l'attore Pino Petruzzelli intrattiene il pubblico con "La terra degli ulivi", mentre a Cipressa e Villa Faraldi vanno in scena rispettivamente "Cacelotti e Ciantafurche" e "I Cum...Promessi Spuuxi", parodia dialettale dei Promessi Sposi firmata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. A San Lorenzo al Mare, la Compagnia Teatro dell'Albero propone il teatrino musicale "Cacelotti e Cianfrusaglia".

Tra gli intrattenimenti diffusi, Ceriana prosegue con "Ceriana Art 2026", mostra a cielo aperto attiva fino al 31 luglio tra laboratori, spettacoli e iniziative culturali. A Riva Ligure, domenica, il centro si trasforma per "Riva Comics & Games", tra cosplayer, videogiochi e giochi da tavolo in stile pop-art. A San Lorenzo al Mare prosegue il "CIBIO Summer 2026", tra street food gourmet, musica e giochi per bambini, e a Camporosso il Palatenda Bigauda ospita il "Big Beer Music Fest". A Pigna, tra sabato e domenica, si alternano lo spettacolo con musicisti olandesi "La Carovana... da Eindhoven a Pigna" e la commedia brillante della Compagnia Cheli da Luna Bona. A Taggia Arma, infine, i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo propongono sabato il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dedicato a Lucio Dalla, e domenica il momento più suggestivo, con migliaia di lumini sull'acqua e lo spettacolo pirotecnico delle 22.30.



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