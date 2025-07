Sanremo, il mercato si ferma per ricordare Jonathan Forzan: disposta l'autopsia per lunedì

Un momento di silenzio, nel cuore pulsante del mercato cittadino, per ricordare Jonathan Forzan. È il gesto commosso e spontaneo degli ambulanti di Sanremo, che questa mattina, nel consueto mercato del sabato in piazza Eroi, hanno chiesto – e ottenuto senza alcuna obiezione dalla Polizia Municipale – di fermarsi insieme in memoria del giovane collega scomparso.

Jonathan, 32 anni, era un commerciante ambulante molto conosciuto e stimato. Originario di Riva Ligure, era stato trovato senza vita ieri, al largo di Sanremo, dopo giorni di ricerche partite in seguito alla sua scomparsa in mare.

In segno di lutto e solidarietà, gli ambulanti hanno scelto di fermarsi: nessun banco aperto, al loro posto soltanto mazzi di fiori. Una pausa silenziosa e intensa, condivisa da colleghi e passanti, per onorare non solo un giovane uomo, ma anche il suo impegno, il sorriso e la presenza quotidiana tra i banchi.

Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Jonathan. L’esame sarà effettuato lunedì alle ore 17. Saranno presenti anche i consulenti nominati dalla famiglia e i legali incaricati, gli avvocati Alessandro Gallese e Marzia Balestra.

La comunità di Riva Ligure, stretta nel dolore, attende ora il momento dei funerali, che potranno essere fissati solo dopo l’esito degli accertamenti. Intanto, tra le vie del mercato, il ricordo di Jonathan continua a vivere nei gesti quotidiani di chi condivideva con lui lavoro, fatica e sorrisi.