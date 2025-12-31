Pian di Poma, la Virtus Sanremese presenta al Comune un progetto da 300 mila euro per la riqualificazione dell’impianto (Foto)

La Virtus Sanremese ha presentato al Comune di Sanremo un’Istanza per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di calcio in Loc. Pian di Poma, corredata da un progetto preliminare e un piano di fattibilità economico finanziario, per la riqualificazione e la gestione dell’impianto sportivo di Pian di Poma, che comprende i campi da calcio a 11 e a 9, oltre alle aree e strutture di pertinenza.

Il progetto redatto dal Geom. Gianfranco Adami di Sanremo ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la funzionalità dell’impianto, rendendolo più accogliente e sicuro per atleti, famiglie e appassionati di sport. In particolare, è prevista la realizzazione di due nuove tribune coperte con annessi servizi igienici, una per i tifosi locali e una per i tifosi ospiti, insieme alla riqualificazione delle aree adiacenti, per offrire spazi più ordinati e fruibili.

L’investimento complessivo previsto è di circa 300.000 euro oltre IVA, interamente a carico della società proponente, senza costi diretti per il Comune. In cambio dell’investimento, la proposta prevede una concessione della durata di 10 anni, durante i quali la Virtus Sanremese si occuperà della gestione dell’impianto.

Durante il periodo di concessione, la società si impegna a garantire la continuità delle attività sportive, la manutenzione delle strutture e l’utilizzo dell’impianto da parte delle associazioni sportive, delle scuole e della cittadinanza.

Con questo progetto, la Virtus Sanremese intende contribuire alla valorizzazione di uno spazio sportivo importante per la città, promuovendo lo sport come occasione di aggregazione, crescita e benessere per tutta la comunità.

Il progetto è ora all’attenzione dell’Amministrazione comunale, che ne valuterà la fattibilità secondo le procedure previste.