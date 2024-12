Il Comune di Sanremo prepara piazza Colombo per il Festival 2025: torna la 'puntellatura' del solettone

Il Comune di Sanremo ha ufficializzato l’avvio dei lavori per la preparazione di Piazza Colombo in vista del Festival della Canzone Italiana 2025, che si terrà dall'11 al 15 febbraio. L'intervento include l'installazione e il noleggio di una struttura palco modulare Layher e lavori di puntellatura della soletta, per una spesa complessiva di 208.056,36 euro.

Il palco, che ospiterà eventi collaterali durante il Festival, sarà realizzato dal Consorzio Gruppo Eventi per un importo di 182.680,36 euro, inclusa IVA, a cui si aggiungono ulteriori 25 mila euro di spese per la progettazione e il coordinamento dei lavori. Le operazioni dovrebbero iniziare poco dopo il termine del periodo natalizio, nella settimana compresa tra il 7 e il 15 dicembre.

L'allestimento del palco si affianca agli altri interventi partiti a metà dicembre per la preparazione dell'Ariston, quando ormai manca poco più di un mese all'inizio della rassegna, proseguendo nella scia del Festival diffuso, che non rimane imbrigliato tra le mura dell'Ariston ma coinvolge l'intera città.