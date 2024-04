Elezioni Sanremo, Fulvio Fellegara inaugura la sua sede itinerante: “Il nostro point è tutta la città” (foto e video)

Tra point grandi, piccoli, in centro, in periferia, su più piani, più o meno attrezzati, Fulvio Fellegara segue la linea alternativa della sua proposta politica per Sanremo e inaugura il point itinerante.

In corso Imperatrice, a bordo di un risciò, il candidato sindaco del centrosinistra si è presentato ai suoi sostenitori pedalando e annunciando: “Il nostro point è tutta la città”.

Le interviste

Una scelta in controtendenza con l'intenzione di fare tappa nelle zone meno centrali della città dei Fiori, quelle che, secondo Fellegara, “l'amministrazione ha dimenticato, lasciando spazio ai grandi progetti”. Il risciò di Fellegara sarà in giro per Sanremo e per i quartieri per un mese, con l'intenzione di incontrare i cittadini senza avere un punto fisso in centro.

Insieme a lui questa mattina in corso Imperatrice hanno partecipato anche tanti rappresentanti delle liste che lo appoggeranno alle amministrative dell'8 e 9 giugno, oltre al segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada.