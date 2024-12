Carri Fioriti 2025: la Riviera dei Fiori come "Giardino d'Europa". Presentato ai Comuni il tema della prossima edizione (Foto e video)

Alla Sala degli specchi del Comune di Sanremo si è svolta l'estrazione degli abbinamenti per i Carri Fioriti del 2025. Alla presenza degli assessori al turismo dei Comuni che si uniranno all'evento gli assessori di Sanremo Alessandro Sindoni ed Ester Moscato, rispettivamente per turismo e floricoltura, hanno presentato la nuova edizione che prenderà il via il 16 marzo 2025 per quattro giorni, per poi procedere a sorteggiare tutti gli abbinamenti. L'evento dei Carri Fioriti sarà un'occasione in cui i settori del fiore e del turismo si legheranno, come accade anche per Nobel, Festival ed altri, in una sinergia tra i due reparti che ci si auspica possano garantire alla città il maggior ritorno possibile.

Sarà una sorta di anno zero, sottolinea Moscato, a cui si lega anche la scelta del tema che è quello della Riviera dei Fiori Giardino d'Europa, lo stesso che venne proposto nel 1961, per il quale a tutti i Comuni coinvolti è stato assegnato uno Stato europeo tra quelli che hanno partecipato per realizzare il carro che sfilerà la prossima primavera.

"Quest'anno abbiamo deciso di omaggiare - prosegue l'assessore alla floricoltura - la storia dei Carri Fioriti, da giovedì a domenica. Abbiamo deciso di ricoinvolgere quella che era la vecchia idea di Europa in Fiore: all'epoca la Liguria era un importante punto di arrrivo per le fioriture e si è scelto all'epoca di dare risalto al nostro clima, che era decisamente più caldo rispetto a quello del resto d'Europa. Abbiamo scelto di ripercorrere l'edizione del 1961, la prima di Europa in Fiore, ripresentando tutte le nazioni partecipanti. Ad oggi sarà difficile riuscire a ripresentare quello che venne fatto all'epoca, anche se la volontà è quella di avere gli stessi temi per tutti gli Stati; la base sarà quella, ma le porte sono aperte a interpretazioni più nuove. C'è una citazione che dice 'Le buone idee sono come i buoni semi, se cadono su terreno fertile e vengono coltivati con cura possono dare ottimi frutti' e noi confidiamo in questi frutti".

Se a ognuno dei Comuni partecipanti (Santo Stefano al Mare, Dolceacqua, Seborga, Taggia, Bordighera, Riva Ligure, Ospedaletti, Diano Marina, Vallecrosia e Camporosso, Ventimiglia e Pompeiana, nell'ordine in cui sfileranno) è stata assegnata una nazione europea, Sanremo ha scelto di sfruttare l'occasione per celebrare una propria realtà territoriale, ovvero il Casinò, che nel 2025 festeggerà i 125 anni.

"Per noi la casa da gioco è un simbolo della città - ha detto l'assessore Sindoni - oltre che una forza economica. Poi ha fatto piacere aver notato da parte dei Comuni contentezza sul titolo scelto, utile per affrontare al meglio la manifestazione. Quando parliamo di Riviera dei Fiori, credo che Sanremo debba essere un aprifila, facente parte di un territorio che si muove coeso".

Altro aspetto caro all'assessore sarà quello di fermare l'assalto ai Carri Fioriti: "Sappiamo che non sarà facile, si parla di migliaia di persone, ma noto che anche da parte dei Comuni c'è la volontà di non veder distrutte subito opere così belle. Stiamo pensando di coinvolgere delle associazioni per fare magari una consegna di mazzi, e fermare questa pratica che sinceramente a me non piace".

Di seguito l'elenco degli accoppiamenti estratti:

- Santo Stefano al Mare/Austria

- Dolceacqua/Olanda

- Seborga/Gran Bretagna

- Taggia/Francia

- Bordighera/Svezia

- Riva Ligure/Germania

- Ospedaletti/Belgio

- Diano Marina/Danimarca

- Vallecrosia e Camporosso/Italia

- Ventimiglia/Svizzera

-Pompeiana/ Spagna

Il carro del Comune di Sanremo, che come da tradizione sfilerà fuori concorso, sarà invece dedicato ai 120 anni del Casinò.

Durante la riunione è stato annunciato anche l’aumento del contributo elargito, che da 9 mila euro è stato portato a 11 mila. Una notizia accolta con grande soddisfazione da parte di tutti i Comuni presenti.