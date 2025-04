Al via le Masterclass del Norma Fantini Opera Contest: primo passo verso La Bohème

Sabato 12 e domenica 13 aprile ha preso ufficialmente il via il primo ciclo di masterclass del Norma Fantini Opera Contest, il progetto formativo dedicato ai giovani talenti del canto lirico. I partecipanti selezionati hanno la straordinaria opportunità di confrontarsi direttamente con il celebre soprano Norma Fantini, in due intense giornate di studio e approfondimento svoltesi presso la Fondazione Fossano Musica a Fossano (CN).

Questo primo weekend ha rappresentato per i ragazzi un momento fondamentale di scoperta e consapevolezza, durante il quale hanno potuto esplorare le proprie qualità canore, ricevere preziosi consigli tecnici e interpretativi, e soprattutto sperimentarsi in un contesto professionale ma stimolante. Le masterclass sono pensate come tappe preparatorie verso l’obiettivo finale del progetto: la messa in scena de La Bohème, prevista per il 19 luglio.

Durante queste due giornate, Norma Fantini ha iniziato ad esplorare in profondità le voci dei ragazzi, ponendo le basi per un affinamento tecnico e interpretativo.

Fin dal primo giorno, i partecipanti sono stati invitati a mettersi in gioco sulle arie dell’opera pucciniana, affrontando non solo le difficoltà musicali e vocali, ma anche le sfumature emotive dei personaggi. Il lavoro si è concentrato sulle singole peculiarità vocali, valorizzando il potenziale di ciascun interprete.

La giornata di domenica ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso artistico dei ragazzi, grazie all’incontro con il regista Alessio Pizzech. La sua presenza ha aggiunto una dimensione teatrale fondamentale, offrendo spunti sull’interpretazione scenica delle arie e sull’approccio drammaturgico ai personaggi. Attraverso le sue parole, gli allievi hanno potuto iniziare a comprendere più a fondo l’essenza de la Boheme, in un dialogo diretto tra musica e azione scenica.

A conclusione di questo primo ciclo, Norma Fantini ha condiviso con entusiasmo il senso profondo di questa esperienza: Sono state delle giornate intense di lavoro e di studio insieme al cast.

Abbiamo cominciato questa fase di conoscenza reciproca esplorando le loro voci, tutte molto interessanti. Sarà un percorso produttivo ed entusiasmante!

Il Norma Fantini Opera Contest è molto più di un concorso: è un percorso che unisce formazione, esperienza sul campo e creazione di una vera e propria comunità musicale. Il progetto si distingue non solo per l’elevata qualità della proposta artistica, ma anche per l’attenzione rivolta alla formazione integrale degli interpreti del futuro.

Un ringraziamento speciale va a Paneco Ambiente, sponsor del progetto, per il suo sostegno concreto alla cultura e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Il prossimo appuntamento con le masterclass è atteso con entusiasmo da tutti i partecipanti, consapevoli che ogni incontro rappresenta un passo in più verso il grande traguardo della “prima”.